Украина покинула соглашение СНГ по туризму: всему виной Россия

Украина вышла из соглашения СНГ по туризму из-за агрессии со стороны РФ/ Sputnik Кыргызстан

Кабмин утвердил выход Украины из соглашения со странами СНГ по туризму. Решение аргументировано агрессией со стороны России.

Соответствующее постановление правительство одобрило во время заседания в среду, 23 июня.

В пояснительной записке к документу указано, что "дальнейшее участие Украины в Соглашении о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано в декабре 1993 года, и Соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанном в мае 2012 года, является нецелесообразным".

"Одной из сторон упомянутых соглашений выступает правительство Российской Федерации. В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в том числе, в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют", - говорится в документе.

Что известно о сотрудничестве Украины с СНГ:

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Ранее Президент Украины Зеленский подписал Указы о выходе из соглашений СНГ о едином воздушном пространстве и о гражданской авиации.

Кроме этого, Украина вышла из соглашения с СНГ об использовании атомной энергии в мирных целях.

Также сотрудничество в сфере туризма, согласно соглашению, подписанному с правительством РФ в 1999 году, Кабмин приостановил в марте текущего года.

Добавим, соглашение о сотрудничестве в области туризма было подписано 23 декабря 1993 года в Ашгабате. А подписание соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ 30 мая 2012 года также в Ашгабате.