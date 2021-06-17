Лучшая страна для пеших подъемов в гору: Украина попала в европейский туристический рейтинг

Карпаты_отдых_природа_горы / 1zoom.ru

Украина вошла в список самых лучших европейских стран для туристов. Как рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", соответствующий рейтинг составлен сайтом SaveOnEnergy.

Таким образом компания планирует ознакомить туристов с самыми лучшими местами мира для экоотдыха.

Украина получила второе лидерское место в категории "Лучшая страна для пеших подъемов в гору".

Отмечается, что средний набор высоты в украинских Карпатах – 1220 метров и это довольно привлекательный показатель для длительных пеших туров.

Кстати, средняя длина пеших карпатских маршрутов насчитывает 23 682 метра.

Первое место в данной категории заняло микрогосударство Лихтенштейн. Среди "соседей" Украины в списке оказались Ирландия, Исландия и Великобритания.

Наименьшее количество баллов в сфере экологического туризма получили Болгария, Финляндия и Эстония.

Однако, в общем рейтинге, с учетом развития инфраструктуры, разнообразий в маршрутах и пейзажев, Украине не удалось попасть в первую десятку лучших туристических стран.

Напомним, в рейтингеCovid Resilience Ranking от Bloomberg признал Лучшей страной для жизни в период пандемии коронавируса Сингапур.

Ранее лидером была Новая Зеландия. Обе страны поддерживают распространение вируса на достаточно низком уровне, что позволило вернуть жизнь граждан в нормальное русло, но в Сингапуре в последнее время активнее идет вакцинационная кампания.

Также Главред узнал, в какие страны украинцы могут уехать в летний отпуск-2021.