Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк: Рада намерена принять решение по требованию ЕС

Леса в Украине могут снова пустить на экспорт/ УНИАН, Янош Немеш

Верховная Рада уже до конца 2021 года может принять закон о рынке древесины, на базе которого будет отменен запрет на вывоз леса с территории Украины. В Гослесагентстве не видят проблем для государства – сегодня уже нет угрозы экспорта нелегально заготовленной древесины. Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец.

В интервью Интерфакс-Украина он рассказал о том, что закон, позволяющий отменить мораторий на экспорт леса из страны, может быть принят Радой до конца текущего года. Угроз для государства в данной ситуации, по его мнению, нет.

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса", - считает Болоховец.

По словам чиновника, Украина уже работает по европейским ценам, поэтому серьезного ажиотажа со стороны экспортеров вряд ли стоит ожидать.

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Читайте такжеБорьба за леса в Украине и масштабное облесение: Зеленский готовит новое заседание СНБОБолоховец подчеркнул, что если раньше украинский рынок леса представлял интерес со стороны иностранцев по причине дешевой незаконно заготовленной древесины, то теперь ситуация полностью изменилась.

Напомним, в декабре прошлого года в Европейской комиссии заявили, что ЕС одержал победу в арбитраже с Украиной по вопросу запрета экспорта леса-кругляка. В Брюсселе подчеркнули, что теперь Киев должен отменить решение, принятое в 2015 году.

В марте 2021 года заместитель министра экономики Тарас Качка говорил, что Украина может отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, который был введен на 10 лет. Однако запрет могут снять только для стран Евросоюза и после того, как Киев обеспечит прозрачные правила игры на внутриукраинском рынке.