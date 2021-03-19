Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк в ЕС, но при одном условии

Украина может разрешить экспорт леса-кругляка в Евросоюз после того, как урегулирует проблему на внутреннем рынке / Reuters

Украина может снять запрет на экспорт необработанной древесины исключительно для стран Евросоюза. Однако такая инициатива будет реализована только после того, как Киев обеспечит прозрачность торговых операций на внутреннем рынке, заявил замминистра экономики Тарас Качка изданию Интерфакс-Украина.

По его словам, украинское государство сообщило ЕС о планах принять законопроект по рынку древесины в течение полугода. В первую очередь Киев планирует решить проблемы с данным вопросом внутри государства, и уже после этого можно будет говорить об отмене моратория на экспорт леса-кругляка исключительно для европейских государств.

"Мы сообщили им нотой, что за полгода примем закон. Законопроект, который мы ставим, это №4197-1. Это законопроект о рынке древесины. Логика очень проста: сначала мы обеспечиваем прозрачность на внутреннем рынке, чтобы не было оснований для манипуляций. В рамках этого законопроекта мы также рассмотрим вопрос о снятии моратория исключительно для ЕС - у нас нет оснований снимать его для других", - уточнил Качка.Читайте такжеЕС через суд заставил Украину отменить мораторий на экспорт леса-кругляка

Также он добавил, что продажа необработанной древесины в Евросоюз будет возможно только при обеспечении работы прозрачных механизмов торговли.

"Сейчас в ЕС есть две инициативы по контролю леса - corporate due diligence и возможен даже запрет на импорт необработанного сырья. Поэтому у них такой же процесс продолжается, мы будем активно синхронизироваться", - подчеркнул Тарас Качка.

Экспорт леса-кругляка из Украины в Евросоюз