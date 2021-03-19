Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк в ЕС, но при одном условии

В 2015 году был введен 10-летний запрет на экспорт леса-кругляка в страны Евросоюза.
Украина может снять запрет на экспорт необработанной древесины исключительно для стран Евросоюза. Однако такая инициатива будет реализована только после того, как Киев обеспечит прозрачность торговых операций на внутреннем рынке, заявил замминистра экономики Тарас Качка изданию Интерфакс-Украина.
По его словам, украинское государство сообщило ЕС о планах принять законопроект по рынку древесины в течение полугода. В первую очередь Киев планирует решить проблемы с данным вопросом внутри государства, и уже после этого можно будет говорить об отмене моратория на экспорт леса-кругляка исключительно для европейских государств.
"Мы сообщили им нотой, что за полгода примем закон. Законопроект, который мы ставим, это №4197-1. Это законопроект о рынке древесины. Логика очень проста: сначала мы обеспечиваем прозрачность на внутреннем рынке, чтобы не было оснований для манипуляций. В рамках этого законопроекта мы также рассмотрим вопрос о снятии моратория исключительно для ЕС - у нас нет оснований снимать его для других", - уточнил Качка.Читайте такжеЕС через суд заставил Украину отменить мораторий на экспорт леса-кругляка
Также он добавил, что продажа необработанной древесины в Евросоюз будет возможно только при обеспечении работы прозрачных механизмов торговли.
"Сейчас в ЕС есть две инициативы по контролю леса - corporate due diligence и возможен даже запрет на импорт необработанного сырья. Поэтому у них такой же процесс продолжается, мы будем активно синхронизироваться", - подчеркнул Тарас Качка.
Экспорт леса-кругляка из Украины в Евросоюз
- Парламент Украины в 2015 году принял закон, согласно которому Киев запрещает экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде. В Министерстве экономики уточняли, что 70% украинского экспорта древесины приходилось на страны Европейского Союза.
- Украина и ЕС в январе 2020 года создали специальную арбитражную группу, которая рассматривала спор о запрете Киевом экспорта леса-кругляка.
- В конце прошлого года группа вынесла решение о том, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса-кругляка при определенных условиях. Однако Киев должен внести изменения в мораторий на экспорт лесоматериалов в необработанном виде, который был принят в 2015 году.
- В Еврокомиссии сказали, что Украина должна полностью отменить принятый в 2015 году мораторий.