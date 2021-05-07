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В Харькове "слуга народа" избил бизнесмена

7 мая 2021, 21:53

Было также опубликовано видео момента драки. Тымчук первым ударил оппонента в голову, а потом пропустил ответный удар.

В Харькове произошла драка / ТРУХА Харьков

В Харькове на парковке возле Kharkiv Palace произошла драка между депутатом горсовета от Слуги народа Андреем Тымчуком и местным предпринимателем. Политик является бывшим супругом Айны Тымчук, главы Харьковской ОГА.

Как сообщили в Telegram-канале ТРУХА Харьков, инцидент произошел около 13:00. Было также опубликовано видео момента драки. Тымчук первым ударил оппонента в голову, а потом пропустил ответный удар.

В драку вмешались прохожие, которые разняли депутата и бизнесмена. Изданию Newsroom в ГУНП в Харьковской области сообщили, что в 13:30 правоохранители получили сообщение о происшествии. Оба участника конфликта написали заявления в полицию.

Массовая драка в Киеве - о чем ранее писал Главред:

  • В ночь на Воскресение Христово – Пасха в 2021 году отмечается 2 мая – в Дарницком районе Киева произошла массовая драка, в ход пошел нож. Один человек получил ножевое ранение в печень.
  • Массовая драка в Киеве была на ул. Литвинского (ранее называлась Российская).
  • В разборках принимали участие около 15 человек из разных компаний. Большинство из участников драки якобы были пьяны.

новости Харькова Слуга народа
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