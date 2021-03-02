В Раде заработала сенсорная кнопка, запрещающая депутатам кнопкодавить

Депутаты уже протестировали сенсорную кнопку / Фото Reuters

В Верховной Раде во вторник, 2 марта, в зале пленарных заседаний украинского парламента заработала сенсорная кнопка голосования, которая считывает отпечаток пальца. Также были установлены дополнительные видеокамеры. Нововведения позволят исключить неперсональное голосование, заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в начале заседание.

Парламентское заседание объявлено открытым. В Раде зарегистрировались 275 нардепов. Перед началом работы они протестировали работу сенсорной кнопки.

Как сообщает Telegram-канал Perepichka News, сначала у депутатов возникли сложности, однако тест прошел успешно. Голосовать теперь нужно при помощи двух рук, причем руку от сенсорной кнопки нельзя отпускать до тех пор, пока не завершится процесс принятия решения.

"Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить точно не смогут", - сказал парламентарий от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Депутат Николай Скорик в Facebook пишет, что оборудование, запрещающее неперсональное голосование, находилось в Раде с 2008 года. Однако система заработала только сейчас. Как полагает нардеп, причиной такого решения стали противоречия в рядах провластной фракции Слуга народа и разговоры о замене главы Верховной Рады.

"Введение сенсорной кнопки будет требовать постоянного физического нахождения хлипкого большинства в зале. А это не так просто. Но, опять же, что бы ни было причиной, 12 лет этого не делали, хотя все было готово, а он (Разумков, - ред.) сделал. На фоне сплошного безумия власти, хоть какой-то плюс", - добавил Скорик.

Кнопкодавство в Верховной Раде