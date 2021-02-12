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Впервые в Украине нардепу объявили подозрение за "кнопкодавство"

12 февраля 2021, 10:45
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Владислав Поляк неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги во время заседания Рады.

Кнопкодав
В Украине решили наказать "кнопкодава" / Facebook.com

Офис генерального прокурора Украины впервые объявил подозрение народному депутату, которого подозревают в "кнопкодавстве".

Речь идет о Владиславе Поляке (группа Доверие). Об этом сообщает РБК-Украина о ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что о подозрении сообщили народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании парламента голосований вместо другого нардепа.

"Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным помещением, - ред.). Нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги", - написала Венедиктова.

Она уточнила, что нардепа вызывали в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, он не явился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

"Уголовная ответственность за "кнопкодавство" - важный предохранитель, которым нужно активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона. Разоблачение и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательного органа", - отметила Венедиктова.

Напомним:

  • В феврале 2020 года бывший генпрокурор Руслан Рябошапка впервые решил наказать народного избранника за неличное голосование в стенах парламента. Он поручил провести соответствующее расследование центральному аппарату Госбюро расследований.
  • 21 февраля прошлого года журналисты зафиксировали как внефракционный депутат Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил на пленарном во время голосования за поправки к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Верховная Рада новости Украины Офис генпрокурора Ирина Венедиктова
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