Впервые в Украине нардепу объявили подозрение за "кнопкодавство"

Владислав Поляк неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги во время заседания Рады.
Офис генерального прокурора Украины впервые объявил подозрение народному депутату, которого подозревают в "кнопкодавстве".
Речь идет о Владиславе Поляке (группа Доверие). Об этом сообщает РБК-Украина о ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что о подозрении сообщили народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании парламента голосований вместо другого нардепа.
"Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным помещением, - ред.). Нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги", - написала Венедиктова.
Она уточнила, что нардепа вызывали в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, он не явился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.
"Уголовная ответственность за "кнопкодавство" - важный предохранитель, которым нужно активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона. Разоблачение и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательного органа", - отметила Венедиктова.
Напомним:
- В феврале 2020 года бывший генпрокурор Руслан Рябошапка впервые решил наказать народного избранника за неличное голосование в стенах парламента. Он поручил провести соответствующее расследование центральному аппарату Госбюро расследований.
- 21 февраля прошлого года журналисты зафиксировали как внефракционный депутат Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил на пленарном во время голосования за поправки к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.