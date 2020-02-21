Рябошапка впервые решил наказать нардепа за кнопкодавство - подробности

Рябошапка впервые открыл дело за неличное голосование / Фото пресс-службы президента

Генпрокурор Руслан Рябошапка впервые решил наказать народного избранника за неличное голосование в стенах парламента.

Как пишет пресс-служба Офиса генпрокурора, Руслан Рябошапка поручил провести соответствующее расследование центральному аппарату Госбюро расследований.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования за другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной рады Украины 21 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как писали СМИ, в пятницу, 21 февраля, журналисты зафиксировали как внефракционный депутат Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил на пленарном во время голосования за поправки к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее Главред писал, что в КСУ назвали неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027. По информации суда, внесение в Конституцию дополнительных условий для досрочного прекращения полномочий народного депутата сужает права и свободы народных избранников, поэтому является неконституционным.

Также отметим, в Верховной Раде народные депутаты изобрели новый способ не персонального голосования - чтобы голосовать за своего коллегу, народные избранники сооружают конструкцию на выдвижном столике. При этом она упирается в соответствующую кнопку на персональном пульте, а в момент голосования нардеп подвигает столик вперед, тем самым нажимая кнопку за своего коллегу.