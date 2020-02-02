В Раде планируют избавляться от кнопкодавов: стали известны подробности

В Раде хотят расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий нардепов

На открывающейся во вторник, 4 февраля, третьей сессии Верховная Рада может быть рассмотрен законопроект о досрочном прекращении полномочий народного депутата в случае установления судом факта неличного голосования, свидетельствует предварительная повестка дня.

Согласно обнародованному на сайте парламента законопроекту № 1027, предусматривается расширение перечня оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата, предусмотренного в статье 81 Конституции.

В перечне дополнительных оснований для лишения мандата - не вхождение депутата, избранного от политической партии, в состав депутатской фракции этой партии, или выход депутата из состава такой фракции.

Читайте также"Кнопкодавству - нет": Рада приняла важный законВ соответствии с законопроектом, основанием для лишения мандата также может стать отсутствие депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады или заседаний парламентского комитета, членом которого он является, в течение одной очередной сессии.

Кроме того, среди новых оснований - нарушение депутатом требований о несовместимости мандата с другими видами деятельности, если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению таких требований, эти обстоятельства им не устранены.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Конституционный Суд резко раскритиковал законодательную инициативу президента Украины Владимира Зеленского о наказании за кнопкодавство.