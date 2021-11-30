В СБУ назначен новый начальник Департамента контрразведки вместо уволенного накануне Руснака

СБУ получила нового начальника контрразведки / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Департамента контрразведки СБУ. Должность осталась без главы накануне вечером из-за увольнения генерала СБУ Александра Руснака.

Указ о новом назначении появился на сайте президента во вторник, 30 ноября. Согласно документу, возглавил контрразведку СБУ Александр Поклад.

"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента под №606/2021.

СМИ пишут, что Поклад возглавлял 5-е управление департамента контрразведки СБУ.

Кроме того, на сайте ОП указано, что глава государства назначил нового начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ. Им стал Илья Витюк.

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Напомним, Александр Руснак получил эту должность 11 сентября 2011 года. На то время он был подполковником.

До назначения Руснак возглавлял управление департамента контрразведки по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. На то время назначение Руснака положительно оценил журналист Юрий Бутусов, против которого сейчас возбужденого уголовное дело.

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