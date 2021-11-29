Зеленский внезапно уволил начальника Департамента контрразведки СБУ

Зеленский уволил Руснака / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ генерала Александра Руснака.

Об этом говорится на сайте президента. Опубликован соответствующий указ.

Между тем, о причинах увольнения не сообщается.

Отметим, Александр Руснак получил эту должность 11 сентября 2011 года. На то время он был подполковником.

До назначения Руснак возглавлял управление департамента контрразведки по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Реклама

Александр Руснак родился в 1977 году и имеет два высших образования. Также он является кандидатом юридических наук и занимался исключительно контрразведкой.

После начала войны на Донбассе он выполнял боевые задачи в составе оперативной группы департамента контрразведки СБУ.

Стоит отметить, что в 2019 году о назначении Руснака хорошо отзывался журналист и главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, против которого сейчас возбуждено уголовное дело.

"Назначение Руснака – профессиональное решение, которое может существенно повысить эффективность действий контрразведки", – писал тогда Бутусов.

Напомним, Бутусов отреагировал на шокирующее заявление внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который сказал, что представителя СМИ могут убить.

В эфире телеканала "Украина 24" Бутусов увидел для себя угрозу и опасность после поста Арестовича.