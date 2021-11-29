Зеленский внезапно уволил начальника Департамента контрразведки СБУ

Соответствующий указ появился 29 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ генерала Александра Руснака.
Об этом говорится на сайте президента. Опубликован соответствующий указ.
Между тем, о причинах увольнения не сообщается.
Отметим, Александр Руснак получил эту должность 11 сентября 2011 года. На то время он был подполковником.
До назначения Руснак возглавлял управление департамента контрразведки по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.
Александр Руснак родился в 1977 году и имеет два высших образования. Также он является кандидатом юридических наук и занимался исключительно контрразведкой.
После начала войны на Донбассе он выполнял боевые задачи в составе оперативной группы департамента контрразведки СБУ.
Стоит отметить, что в 2019 году о назначении Руснака хорошо отзывался журналист и главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, против которого сейчас возбуждено уголовное дело.
"Назначение Руснака – профессиональное решение, которое может существенно повысить эффективность действий контрразведки", – писал тогда Бутусов.
Напомним, Бутусов отреагировал на шокирующее заявление внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который сказал, что представителя СМИ могут убить.
В эфире телеканала "Украина 24" Бутусов увидел для себя угрозу и опасность после поста Арестовича.
"И все это, подчеркиваю, говорит должностное лицо, советник Офиса президента Украины. Это должностное лицо после большого количества оскорблений в мой адрес говорит в утвердительной форме, что меня убьют в течение недели. Время пошло", - сказал он.