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Бутусов прокомментировал слова Арестовича о своем "потенциальном" убийстве

29 ноября 2021, 21:57
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Ранее сегодня Арестович заявил, что Бутусова могут убить спустя две недели.

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов увидел угрозу для себя / Соцсети

Журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отреагировал на шокирующее заявление внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который сказал, что представителя СМИ могут убить.

В эфире телеканала "Украина 24" Бутусов увидел для себя угрозу и опасность только после поста Арестовича.

"И все это, подчеркиваю, говорит должностное лицо, советник Офиса президента Украины. Это должностное лицо после большого количества оскорблений в мой адрес говорит в утвердительной форме, что меня убьют в течение недели. Время пошло", - сказал он.

Также, по словам Бутусова он все-таки видит угрозу от власти и будет требовать открытия уголовного дела.

Кроме того, журналист хочет, чтобы Арестовича допросили и выяснили, откуда у него информация о возможной расправе.

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Напомним, спикер ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович будет просить предоставить государственную охрану главному редактору Цензор.нет Юрию Бутусову, ведь подозревает, что журналиста могут убить.

По его словам, покушение на Бутусова может спровоцировать начало массовых беспорядков, на которые выйдут возмущенные граждане. Именно такого результата и ожидают те, кто планирует убийство журналиста.

С чего все началось

Во время пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского произошла словесная перепалка между главой государства и Юрием Бутусовым. Зеленский сказал, что Бутусов в свое время давал консультации по вопросам Министерства обороны, однако не получил должности и "обиделся". Также президент обвинил Бутусова в сливе информации о спецоперации с ЧВК Вагнер и публикации удара ВСУ по боевикам на Донбассе с беспилотников Bayraktar.

Позже в ГБР открыли уголовное дело по факту публикации Бутусовым на своей странице в Facebook видео, где он стреляет из гаубицы. Следователи ГБР проверят законность действий Юрия Бутусова. В Минобороны отреагировали на это событие и начали проверку относительно возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

viber
журналистское расследование Евгений Зеленский Юрий Бутусов Алексей Арестович новости Украины
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