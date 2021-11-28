Бутусов зашкварился странным видео с "обстрелом" Донбасса и нарвался на уголовное дело

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Журналист Юрий Бутусов выложил на своей странице в соцсети видео, на котором он в военной форме стреляет из артиллерийского орудия.

Опубликованные кадры в Facebook он охарактеризовал как "поздравление" (позднее исправил на "слово", - ред.) ко Дню памяти жертв голодоморов.

"Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Жесткий ответ Госбюро расследований

Следователи Государственного бюро расследований проверят законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, выложенное им в сети, где он производит выстрелы из гаубицы, в рамках уголовного производства, сообщает пресс-служба ГБР.

"28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "по оккупантам огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок , но обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", - говорится в сообщении.

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Все обстоятельства публикации и записи выложенного Бутусовым видео выстрела из орудия будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению.

Реакция Офиса президента

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в социальной сети Facebook раскритиковал поступок Бутусова.

По мнению Арестовича, Бутусов опустился до уровня российского актера Михаила Пореченкова, который ранее угодил в крупный скандал, открыв огонь из пулемета в Донецком аэропорту. Более того, Арестович заявил, что у Бутусова началась мания величия.

Что говорят в украинской делегации в ТКГ

Украинская делегация в ТКГ просит граждан не срывать переговоры. С таким заявлением выступила Украинская делегация в ТКГ.

"Сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные Вооруженные Силы. В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах", - говорится в сообщении.

Граждан Украины призвали избегать поступков, которые могут усложнить сотрудничество с международными партнерами и политико-дипломатическую работу в рамках Нормандского и Минского форматов.

Реакция Минобороны

В Минобороны заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поручил проверить факты возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием. В ведомстве отметили, что публикация подобных видео в таком контексте является "очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии".

"На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших разведок о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Российская Федерация ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений. Текст описания указанного видео представлен автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию именно как повод для усложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках", - говорится на сайте Министерства обороны.

В ведомстве заверили, что Вооруженные Силы Украины соблюдают Минские договоренности, не применяют оружие калибром более 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия противника создают угрозу жизни и здоровью украинских военнослужащих и мирных граждан.

Напомним, в ходе общения президента Владимира Зеленского с журналистами произошла словесная перепалка с Бутусовым. Зеленский сказал, что Бутусов в свое время давал консультации по вопросам Министерства обороны, однако не получил должности и "обиделся".

При этом Зеленский отметил, что Бутусов слил информацию о спецоперации по ЧВК Вагнер, которую мог получить от бывшего начальника ГУР Бурбы, и опубликовал удар ВСУ по боевикам на Донбассе из беспилотников Bayraktar. После публикации контратаки Украины, по словам Зеленского, российско-террористические войска усилили обстрелы, что привело к потерям на фронте.

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