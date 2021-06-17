"В тюрьме будешь сидеть,гнида": соратник Медведчука сделал резкое заявление в адрес Потураева

Рабинович пригрозил Потураеву тюрьмой / УНИАН

Фракция партии Оппозиционная платформа – За жизнь потребовала привлечь нардепы от Слуги народа Никиту Потураева к уголовной ответственности и намерена игнорировать заседания комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, который возглавляет парламентарий. Причем депутат Вадим Рабинович резко пригрозил Потураеву тюрьмой.

"Призыв убивать прозвучал впервые…это невозможно и недопустимо. Безусловно, тому, что было сказана, будет дана и юридическая оценка", - сказал депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.Читайте такжеКива и Тищенко подрались в Раде: полное видео боя

Рядом проходил Рабинович, который пригрозил Потураеву тюремным сроком.

"В тюрьме будет сидеть, гнида!" – сказал нардеп.

Заявление Потураева об ОПЗЖ

Народный депутат Украины от фракции Слуга народа, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев 17 июня в ходе заседания Рады заявил, что эпоха бедности в стране закончится тогда, когда "расстреляют ОПЗЖ".

После этого заявления парламентарии от ОПЗЖ подошли к трибуне, завязалась потасовка, в ходе которой подрались нардеп от Слуги народа и представитель ОПЗЖ Илья Кива.

По словам депутата от Евросолидарности Алексея Гончаренко, позже Потураев решил извиниться за свои слова.