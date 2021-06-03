Верховная Рада вернула посадки в тюрьму за обман в е-декларациях

Усиление уголовной ответственности за ложь в е-декларациях поддержали 307 нардепов / УНИАН

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект главы государства Владимира Зеленского, предусматривающий восстановление нормы о лишении свободы политиков и чиновников в случае внесения недостоверных данных в электронные декларации. Им может грозить около 2 лет ограничения или лишения свободы в зависимости от стоимости незадекларированных активов.

Соответствующее решение принято парламентариями в четверг, 3 июня, в ходе заседания Рады. Законопроект №4651 поддержали 307 украинских парламентариев.

Что предусматривает закон

На базе принятой инициативы вносятся изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса Украины. Депутатам, чиновникам и представителям местных органов власти может грозить ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф на сумму от 3 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан в том случае, если они не внесли в свои электронные декларации активы и недвижимость, стоимость которых – от 500 до 2 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Политикам и чиновникам, которые не задекларировали активы и недвижимость на сумму более 2 тысяч прожиточных минимумов, грозит 2 года отбывания наказания под стражей или штраф от 4 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Внесены изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса. Они предусматривают ужесточение ответственности государственных служащих и представителей органов местного самоуправления за невнесение электронных деклараций. Санкция предусматривает до 2 лет содержания под стражей.Читайте такжеТюрьма за ложь в декларациях: Венецианка согласовала законопроект Зеленского

Согласно нормам закона, лицо, которое совершило соответствующие уголовные нарушения, не может быть освобождено от уголовной ответственности. Даже в то случае, если гражданин покается, поможет следствию и устранит причиненный вред.

Электронное декларирование в Украине

Верховная Рада 4 декабря прошлого года решила вернуть уголовную ответственность за внесение недостоверной информации в электронные декларации доходов государственных служащих в Украине. Парламент восстановил норму, которая была признана КСУ неконституционной 27 октября. За нарушения правил е-декларирования новый закон предполагал не лишение свободы, а ее ограничение и штрафы.

У Зеленского утверждали, что закон является временным, тогда как глава государства придерживается позиции, согласно которой должна быть строгая уголовная ответственность за ложь в электронных декларациях.

После принятия нового закона в ЕС призвали Украину ужесточить уголовную ответственность за недостоверное е-декларирование.