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Кравчук объяснил, что будет делать Фокин в ТКГ по Донбассу

18 августа 2020, 15:44

Фокин хорошо осведомлен о том, что происходит на Донбассе.

Витольд Фокин
Витольд Фокин с 16 лет жил на Донбассе - Кравчук / gordon.ua

Украинский политик Витольд Фокин, которого назначили в делегацию Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу, займется организацией процесса переговоров между переселенцами и теми украинцами, которые живут в ОРДЛО.

Об этом рассказал глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина.

По его словам, такую задачу Фокину поставили президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак. Фокин должен наладить коммуникацию между жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей и переселенцами из Донбасса, которые живут по всей Украине.

"Их уже около 1,5 млн человек. Также многие переселились и за границу", - отметил политик, добавив, что Киеву важно знать политическую позицию временных переселенцев.Читайте такжеУкраина даст согласие на русский язык на Донбассе: Кравчук озвучил главное условие

Также первый президент добавил, что Фокин обладает серьезным опытом – он жил на Донбассе, с 16 лет работал на шахте, был первым главой украинского правительства и знает о происходящих событиях в регионе.

"Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела", - подчеркнул Кравчук.

Напомним, во вторник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил политика Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

новости Украины Донбасс ТКГ Витольд Фокин Леонид Кравчук
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