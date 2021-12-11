Замминистра Гогилашвили прокомментировал свою "чрезмерную эмоциональность" на блокпосте

Замминистра принес свои извинения / facebook.com/Олександр-Гогілашвілі

Временно отстраненный от должности заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпосте при въезде в Донецкую область.

Гогилашвили заявил, что согласен с инициативой министра Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство по нему и будет содействовать его проведению.

"Безусловно, хочу принести извинения за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - отметил Гогилашвили на своей страничке в Facebook.

Скандал на блокпосте

Ранее в Сети появилось видео, на котором слышно, как Гогилашвили пытаются объяснить, почему они остановили машину и требовали документы. Впоследствии слышен ответ вероятно самого Гогилашвили, которого "оскорбило" то, что подчиненные его не узнали. Он перешел на оскорбление.

Денис Монастырский прокомментировал инцидент, который случился с его заместителем. Министр заявил, что его отстранят от должности на время дисциплинарного производства.

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"Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя Министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед Премьер-министром Украины и Правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы", - написал глава МВД на своей страничке в Facebook.