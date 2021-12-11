Замминистра МВД устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту - Монастырский обещает разобраться

Александр Гогилашвили поскандалил с полицейскими на блокпосте / скриншот с видео

Заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосте в Краматорске. Глава МВД уже инициировал проверку инцидента.

Предварительно известно, что все произошло на въезде в Донецкую область. Авто Гогилашвили остановили и попросили показать документы, но заместитель министра МВД устроил перепалку с полицейскими.

На опубликованном в Сети видео слышно, как Гогилашвили пытаются объяснить, почему они остановили машину и требовали документы. Впоследствии слышен ответ вероятно самого Гогилашвили, которого "оскорбило" то, что подчиненные его не узнали

Кадры с камеры наблюдения / скриншот с видео

"Единственный замминистра, с таким е****ом, как у меня, он лишь один. Я 3 года уже заместитель министра. Три года. И грустно, что ты не знаешь... Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет", – заявил Гогилашвили на видео.

Реакция главы МВД

Денис Монастырский прокомментировал инцидент, который случился с его заместителем Александром Гогилашвили. Министр заявил, что его отстранят от должности на время дисциплинарного производства.

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"Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя Министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед Премьер-министром Украины и Правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы", - написал глава МВД на своей страничке в Facebook.

Читайте такжеВ Раде назвали условие появления блокпостов в Украине из-за COVID-19Также министр отметил, что на период дисциплинарного производства будет предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины.

"Я лично изучу все детали произошедшего и приму соответствующие управленческие решения", - подытожил Монастырский.

Что известно об Александре Гогилашвили

Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

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