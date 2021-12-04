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Копам хотят разрешить подрабатывать: в МВД объяснили, где и когда

4 декабря 2021, 14:57

Денис Монастырский рассказал о возможности использования внерабочего времени полицейского.

полиция,шеврон
Сотрудникам полиции могут разрешить подрабатывать / УНИАН

Сотрудникам полиции в Украине могут разрешить подрабатывать в нерабочее время, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он пояснил, что получить дополнительный доход украинские правоохранители смогут, например, в охране.

Глава МВД говорит, что инициатива предусматривает возможность использования внерабочего времени полицейского, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например на охране определенных объектов.

"Сейчас мы также работаем над этой моделью и через несколько недель можем ее представить", - отметил глава МВД.

Министр внутренних дел также уточнил, что в МВД рассматривают вариант распределения определенной части штрафов за оформленные нарушения ПДД на повышение полицейским зарплат.

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Он также прокомментировал информацию о существовании в полиции планов по составлению протоколов и определенных коррупционных проявлениях в этой системе, Монастырский признал, что такие случаи есть.

"Но у нас сейчас полностью перезагружено подразделение внутренней безопасности Нацполиции, и мы видим обновление мониторинговых групп в патрульной полиции, для того чтобы они могли реагировать на эти нарушения. Кроме того, есть "горячая линия", на которую может обратиться каждый гражданин и каждый такой случай попадает в службу внутренней безопасности, чтобы была ответная реакция", - подчеркнул он.

По словам министра, каждый подобный случай анализируется.

"Мы понимаем, что увеличение зарплат сможет помочь бороться с коррупцией в правоохранительных органах", – подчеркнул Монастырский.

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полиция новости Украины Денис Монастырский
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