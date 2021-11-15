Украинцы сами будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах: в МВД раскрыли детали

В Украине водители смогут фиксировать нарушения ПДД / stolica-s.su

В Украине могут ввести практику фиксирования нарушения ПДД самими водителями на дороге, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Как пояснил он в эфире телеканала Украина 24, водители смогут самостоятельно фиксировать чужие нарушения ПДД на видеорегистраторы и передавать видео в полицию.

По словам главы МВД, в Верховной Раде уже находится соотвествующая законодательная инициатива.

Он уверен, что нововведение может повысить профилактику нарушений ПДД в Украине.

"Например, двойная сплошная или проезд на красный свет, могли передавать эти видео в правоохранительные органы, в полицию в частности, и благодаря этому лицо могло бы привлекаться к административной ответственности", - подчеркнул министр внутренних дел.

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Монастырский добавил, что проект этой законодательной инициативы нуждается в большом обсуждении, но именно эти случаи показывают, что он сегодня необходим.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 октября водители автомобилей, проезжая вне населенных пунктов, должны на протяжении ближайших семи месяцев включать дневные ходовые огни (чтобы быть более заметными на дорогах).Как говорят в полиции напомнили, в случае отсутствуют в конструкции транспортного средства дневных ходовых огней, необходимо включать ближний.