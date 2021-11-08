Нарушители ПДД могут навсегда лишиться права водить авто

Нарушители ПДД могут остаться без права водить авто / 24tv.ua

В парламенте зарегистрирован законопроект, который предусматривают пожизненное лишение права управления автомобилем. Речь идет о систематическом нарушении ПДД.

Проектом закона №6278, автором которого является нардеп Юлия Светличная, предлагается внести изменения в статью 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и в статью 55 Уголовного кодекса Украины в части лишения предоставленного гражданину права управления транспортными средствами на пожизненный срок.

Такие же изменения предлагается внести и в статью 55 Уголовного кодекса "Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью".

Напомним, недавно в Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина случилось масштабное ДТП, жертвой которого стал один человек - 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобилей-участников аварии получили травмы различной степени тяжести. Также ранее стало известно, что родители виновника в ДТП в разводе. Отец якобы работает на Благовещенском рынке и страдает алкогольной зависимостью, а вот мать живет в Австралии и содержит сына. Именно она и подарила ему дорогостоящую иномарку.