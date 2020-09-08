Зеленский назвал дату встречи советников лидеров стран Нормандского формата

Зеленский / УНИАН

Переговоры в рамках советников лидеров Украины, Германии, Франции и России должны пройти уже 11 сентября.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в рамках переговоров стороны должны обсудить ряд рабочих вопросов и предложений.

"У нас должно быть заседание советников "Нормандского формата" 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений", - сказал Зеленский во вторник, 8 сентября, на своем брифинге во время рабочей поездки на Сумщину.

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