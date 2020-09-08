Зеленский назвал дату встречи советников лидеров стран Нормандского формата

Стороны обсудят вопросы урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.
Переговоры в рамках советников лидеров Украины, Германии, Франции и России должны пройти уже 11 сентября.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, в рамках переговоров стороны должны обсудить ряд рабочих вопросов и предложений.
"У нас должно быть заседание советников "Нормандского формата" 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений", - сказал Зеленский во вторник, 8 сентября, на своем брифинге во время рабочей поездки на Сумщину.
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Автор: Андрей Ганжа