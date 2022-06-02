Зеленский признался, зачем нужно наращивать поставки оружия в Украину

Владимир Зеленский высказался о поставках оружия / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Украине нужно наращивать поставки оружия из-за тог, что в нашей стране решается, сохранится ли свобода в Европе, сообщил глава государства Владимир Зеленский во время видеовыступления на международном форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Он подчеркнул, что Россия на территории Украины пытается не просто убивать людей, а "стереть сам факт того, что есть наше государство, что есть Украина. И что Украина стремится быть полноправной частью объединенной Европы".

Президент также отметил, что "это откровенно антиевропейская политика России", и это обязывает Европу реагировать, реагировать принципиально.

Зеленский обратил внимание, что нужно поддерживать Украину еще активнее - оружием, финансами, политически. При этом он добавил, что "поставки оружия нужно наращивать".

"Потому что именно на поле боя в Украине решается, сохранится ли свобода в Европе для всех народов без исключения", - сказал Зеленский.

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По его словам, именно в эти дни, когда Россия проиграет в войне против Украины, свобода европейцев победит на десятилетия вперед.

Зеленский подчеркнул, что главным шагом для усиления единства в Европе должно стать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза, а впоследствии и полноправное членство.

"Не может быть даже соблазна у России допускать, что европейские страны не поддержат Украину в этом вопросе", - добавил он.

Президент Украины отметил, что если Россия почувствует, что Европа "дает слабину и может оставить Украину без очевидно необходимого решения о кандидатстве, то это будет одним из самых дестабилизирующих факторов для континента за все время полномасштабной войны России против Украины".

Он подчеркнул, что главный смысл санкционных пакетов Европейского Союза – это "не просто нанести вред России, а сделать Европу независимой от России, оборвать все критические связи между Россией и странами Европы, которые Москва использует как оружие, в том числе энергетическое". "И поэтому я считаю неприемлемым, что на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, тратится столько времени... Больше месяца!", - сказал он.

Зеленский отметил, что хорошо, что шестой санкционный пакет наконец-то утвержден, но он должен заработать безотлагательно, чтобы можно было перейти дальше, к подготовке уже седьмого санкционного пакета.

"Каждая связь Европы с Россией, которая еще остается, это веревка, которую российское государство попытается превратить в удавку", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО дальностью в 300 километров - то есть способные разрушать объекты на территории России.

Далее, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что верхушка РФ не верит заявлениям президента Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО.

В то же время глашатай Путина утверждаел, что военные РФ принимают все меры для "минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО".

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