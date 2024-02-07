3 вещи могут притянуть беду в вашу жизнь: что нельзя делать 8 февраля

8 февраля церковь почитает память Федора Стратилата. Он был красивым и очень смелым. Легенда гласит, что однажды он взял в руки меч, молился и победил змея, который обитал возле города и держал город в страхе. За это император Лициний поставил его управителем города. Феодор обратил в христианскую веру многих граждан.
Позже начались гонения на христиан. Феодор пообещал императору принести жертвы языческим богам и попросил собрать в Гераклее все их золотые и серебряные статуи. Феодор разбил их на куски и раздал нищим. Горожане восстали против солдат императора, после чего Феодор решил принять мученическую смерть. Его долго пытали, после чего ангел исцелил его. В результате его казнили.
Что можно делать 8 февраля
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить о победе военных над врагами, установлении мира и уберечь от всякого зла.
- В этот день стоит начать готовиться к садово-огородным работам. Предки осматривали и чинили инвентарь.
- В этот день нужно наточить все ножи. Считается, что это принесет в дом достаток и удачу.
Что нельзя делать 8 февраля
1. Нельзя 8 февраля завидовать. Этим можно притянуть к себе неудачи.
2. Нельзя 8 февраля соглашаться на хирургические операции и ходить к стоматологу. Предки верили, что лечение может быть неудачным.
3. Нельзя 8 февраля отказывать в помощи нуждающимся. Из-за этого вы сами можете оказаться в затруднительной ситуации.
Приметы 8 февраля
- Если в этот день холодно, то март будет теплым.
- Если в этот день мороз, то весна будет ранней.
- Если в этот день собака катается по снегу, то скоро будет тепло.
- Если в этот день туман, то скоро будут осадки.
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