В жизнь ворвутся проблемы, если нарушить 3 запрета: что нельзя делать 9 февраля

Что можно делать 9 февраля. Важные запреты и приметы, которые защитят от беды.

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Что нельзя делать 9 февраля / фото: pixabay

9 февраля церковь почитает память святого Панкратия. Он был римским христианином и мучеником. Он мог исцелять больных молитвой, постом и помазанием маслом. Преподобный Панкратий был затворником Киево-Печерским.

Во время правления императора Диоклетиана его поймали и пытали, заставляя отречься от Христа. Однако Панкратий не согласился и его обезглавили.

Что можно делать 9 февраля

В этот день стоит помолиться. У святого нужно попросить о здоровье, излечении от болезней

В этот день нужно просить прощение у тех, кого вы могли обидеть.

В этот день нужно заняться уборкой и стиркой.

Что нельзя делать 9 февраля

1. Нельзя 9 февраля планировать новые дела. Они могут быть неудачными.

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2. Нельзя 9 февраля лениться. Из-за этого в жизнь могут ворваться неприятности.

3. Нельзя 9 февраля оставлять детей дома без присмотра. На них может напасть нечистая сила.

Приметы 9 февраля

Если в этот день теплая погода, то скоро будет холодно.

Если в этот день закат красный, то будет снегопад.

Если в этот день идет снег и налипает на деревья, то скоро будет потепление.

Если в этот день птицы ведут себя неспокойно, то весна будет ранней.

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