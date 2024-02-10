Будет бедность и постоянные скандалы: что нельзя делать 11 февраля

Что можно делать 11 февраля. Важные приметы и запреты, которые помогут исцелиться от болезней.

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Что нельзя делать 11 февраля / фото: depositphotos.com/ua

11 февраля церковь почитает память священномученика Власия. Он с ранних лет вел праведній образ жизни. Местные избрали его епископом во взрослом возрасте. Власий был известен своей праведной и кроткой жизнью. Он исцелял больных зверей своим чудотворным даром.

Власий решил уйти жить в пещеру в пустынной горе Аргеос, когда начались гонения на христиан. Там он постоянно молился. К пещере постоянно приходили больные животные. Об этом узнал местный правитель и Власия поймали, подвергли жестким мучениям, но он не отступил от веры. Тогда его сожгли на костре вместе с семью другими мучениками: Агафоподом, Филиппом, Кириллом, Евстратием, Фотием, Петром и Гермогеном.

Что можно делать 11 февраля

В этот день нужно хорошо накормить животных и бедных людей. Это принесет в дом счастье.

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить об исцелении болезней.

В этот день нужно попросить о помощи в делах и материальном достатке.

В этот день нужно провести время в кругу близких. Стоит устроить застолье.

Что нельзя делать 11 февраля

1. Нельзя 11 февраля носить варежки. Предки верили, что из-за этого проблемы вырастут в десять раз.

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2. Нельзя 11 февраля ставить на стол мясные блюда. Иначе это может привести к бедности.

3. Нельзя 11 февраля ругаться, сквернословить и завидовать. Это может привести к тому, что ваши скандалы затянутся надолго.

4. Нельзя 11 февраля оставлять на столе нож. Иначе может произойти серьезный конфликт.

5. Нельзя 11 февраля оставлять грязную посуду. Это может притянуть материальные проблемы.

Приметы 11 февраля

Если в этот день сильный снегопад, то весна придет рано.

Если в этот день оттепель, то морозов больше не будет.

Если в этот день на деревьях иней, то скоро будут морозы.

Если вороны сидели на вершинах деревьев, то скоро будет сильный снегопад.

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