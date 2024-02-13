Что нельзя делать 14 февраля: запреты, которые уберегут от беды

Что можно делать 14 февраля. Важные запреты и приметы помогут привлечь в дом семейное счастье.
14 февраля церковь почитает память святого Кирилла. Он родился в Македонии, а его братом был святой Мефодий. Кирилл отличался острым умом, он хорошо учился, изучал светские и религиозные темы.
Князь Ростислав приказал распространить христианство на славянские земли, ведь они владели славянским языком. Тогда император отправил туда Кирилла и Мефодия. Святые также составили первый славянский алфавит.
Что можно делать 14 февраля
- В этот день можно свататься и жениться. Это удачный день для создания новой семьи.
- В этот день стоит высадить зелень на подоконнике. Можно купить и прорастить семена для будущих посевов. Тогда урожай будет гарантирован.
- В этот день мужчинам стоит варить домашнее пиво и заняться ремонтом сельскохозяйственных орудий.
Что нельзя делать 14 февраля
- Нельзя 14 февраля стричь ногти и волосы. Считается, что из-за этого могут начаться проблемы со здоровьем.
- Нельзя 14 февраля злословить и ругаться. Иначе ваши семейные ссоры могут затянуться надолго.
- Нельзя 14 февраля брать и давать деньги в долг. Если нарушить запрет, то можно увязнуть в финансовых проблемах.
Приметы 14 февраля
- Если в этот день громко щебечут синицы, то скоро будет потепление.
- Если в этот день солнечно, то лето будет теплым, но весной еще будут морозы.
- Если в этот день сильный мороз, то лето будет жарким и засушливым.
- Если в этот день теплая погода, то скоро будет небольшое похолодание.
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