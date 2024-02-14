УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

В жизнь придет достаток и счастье: что нужно сделать 15 февраля

Ангелина Подвысоцкая
14 февраля 2024, 20:46
Что нельзя делать 15 февраля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды.
погода, приметы
Что нельзя делать 15 февраля / фото: pixabay

15 февраля церковь почитает память святого Онисима. Он принадлежал к числу семидесяти апостолов, а его жизнь была связана с апостолом Павлом. Онисим был рабом благочестивого мужа Филимона. Однажды он не послушал своего хозяина и убежал в Рим, где встретился с апостолом Павлом. После проповеди он уверовал в Иисуса Христа и крестился.

Павел написал к Филимону послание, в котором попросил простить раба. Тот с радостью принял Онисима как брата. Онисим много путешествовал с апостолом, проповедовал христианство. После кончины апостолов Онисим стал епископом в Эфесе.

Что можно делать 15 февраля

  • В этот день женщины пекли хлеб из трех злаков. Его стоит подложить под подушку мужу, а утром предложить на завтрак. Предки считали, что так можно будет утихомирить гнев партнера. Крошки обязательно нужно отдать птицам.
  • В этот день нужно пойти в церковь и помолиться. У святых стоит просить о защите от злословия и сплетен.
  • В этот день нужно раздать милостыню беднякам. Это притянет счастье и достаток в ваш дом.

Что нельзя делать 15 февраля

1. Нельзя 15 февраля никому доверять. Тогда не сбудутся какие-либо обещания.

видео дня

2. Нельзя 15 февраля убирать и делать ремонт. Предки верили, что это может принести беду в семью.

3. Нельзя 15 февраля приходить в гости без подарков. Это считается дурным знаком.

Приметы 15 февраля

  • Если в этот день закат красный, то скоро будут метели.
  • Если в этот день еще висят сосульки, то зима будет затяжной.
  • Если в этот день дует восточный ветер, то летом будет много песчаных бурь.
  • Если в этот день полная и яркая Луна, то погода будет холодной.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

БДК взорвали пятью дронами: Буданов раскрыл детали уничтожения Цезаря Куникова

БДК взорвали пятью дронами: Буданов раскрыл детали уничтожения Цезаря Куникова

22:10 Украина
В Конгрессе США заявили о "серьезной угрозе" нацбезопасности: причастна Россия - CNN

В Конгрессе США заявили о "серьезной угрозе" нацбезопасности: причастна Россия - CNN

21:48 Мир
Мощная магнитная буря усиливается и затягивается: сколько еще продлится шторм

Мощная магнитная буря усиливается и затягивается: сколько еще продлится шторм

21:19 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление 6276

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице Путина 6217

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице Путина

Карма догнала: путинистка Кудрявцева снова в больнице и выпала надолго 3733

Карма догнала: путинистка Кудрявцева снова в больнице и "выпала" надолго

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву E за 6 секунд 3258

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву E за 6 секунд

Последние новости

22:17

Галкин показал курящую в лучах солнца Пугачеву

22:10

БДК взорвали пятью дронами: Буданов раскрыл детали уничтожения Цезаря Куникова

21:48

В Конгрессе США заявили о "серьезной угрозе" нацбезопасности: причастна Россия - CNN

21:31

"Нашим отношениям конец": Ефросинина сделала признание о своем муже

21:19

Мощная магнитная буря усиливается и затягивается: сколько еще продлится шторм

Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"
21:19

Звезда "Великолепного века" избил человека из-за проблем с гневом - СМИ

21:10

Взорвали склад врага с БК: ВСУ впервые ударили высокоточными бомбами GLSDB – СМИ

20:46

В жизнь придет достаток и счастье: что нужно сделать 15 февраля

20:25

В производстве Россией ракет и вертолетов появилось "но": ответ Игната

Реклама
20:20

"Заморозка" войны: у Зеленского разнесли "безумное" предложение Кремля

20:06

НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг

19:30

Регионы будут "плавать": где в Украине будет бушевать непогода с дождями

19:24

Угроза большого штурма: РФ нацелилась на крупный город на востоке – эксперт

19:16

The Hill: Республиканцы усиливают давление на Джонсона из-за помощи Украине

19:10

Новые страдания и метания диктатора Путинамнение

19:10

Лунный календарь на 15 февраля: что нельзя есть в этот день

19:05

"Сегодня это Украина, завтра - Тайвань": в НАТО призвали предоставить Украине $60 млрд

18:39

В Telegram реально угрожает безопасности Украины: спикер ГУР сделал заявление

18:32

Россия ударила по Харьковщине: попала в двухэтажку, много раненых

18:20

За голую вечеринку: Лолита собирается восстанавливать храм на оккупированных территориях

Реклама
18:16

Ослепить артиллерию РФ: Зеленский поручил создать новую систему по борьбе с БПЛА

18:12

Роман Цимбалюк. "Куников" потонул - прорисовывается план Украины по КрымуВидеоблоги

18:07

Россияне взяли под огневой контроль единственную дорогу к Авдеевке - ОВА

18:05

Поднимут ли в Украине тарифы на свет, газ и тепло: в Раде ответили

18:00

Решит сразу 2 проблемы: зачем класть сахар в холодильник

17:52

Удар по "Куникову": Столтенберг обратился к ВСУ с похвалой

17:34

Jerry Heil оценила скандал с деньгами из госбюджета на нацотбор "Евровидения-2024"

17:30

Как сохранить отношения на расстоянии: 2 важнейших совета от психологаВидео

17:30

"Будет значить объявление войны": военный о влиянии КНР на производство дронов в Украине

17:27

Так сильно тебя люблю: новая девушка Началджиоглу показала сюрприз от турецкого бойфренда

17:21

РФ планирует победу с захватом Харькова и Одессы: в RUSI дали тревожный прогноз

17:17

Новое наступление россиян в Украине: в ГУР назвали дату и оценили угрозу

16:56

ЕС может увеличить для Украины уже указанную помощь в 50 миллиардов евро - посол

16:34

Будет много горя и несчастья: что ни в коем случае нельзя делать с зеркаломВидео

16:19

Украинские перевозчики будут блокировать польские фуры прямо на границе

16:17

БДК атаковали с разных сторон: раскрыта тактика уничтожения Цезаря Куникова

16:12

РФ готовится к новому масштабному наступлению: силы врага равны Авдеевским - ВСУ

15:56

Точно зацветет: девушка показала, чем нужно поливать цветокВидео

15:44

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик назвала дату опасной погоды

15:42

Зефир в домашних условиях: как нужно делать тающее во рту лакомствуВидео

Реклама
15:30

Идет на рекорд: Сергей Тигипко в восьмой раз станет отцомВидео

15:21

"Это не сработает": военный о том, что не так с указом Зеленского о Силах БПЛА

15:14

РФ во время удара по "Куникову" потеряла не только БДК, но и танки: подробности атаки ВСУ

15:01

Закупают все подряд: военный назвал главную проблему для украинских дронов

14:30

В России скончалась актриса "Бриллиантовой руки"

14:29

Поставка современных дронов для Украины: еще одна страна присоединилась к коалиции

14:29

Церковный праздник 15 февраля: почему нельзя класть деньги на кухонный стол

14:25

Китай сыграл на руку Путину: скрыто поддержал РФ и выдвинул абсурдное требование

14:14

Яркие конкурсы и новый капитан: когда смотреть премьеру нового сезона "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:07

"Большинство моряков погибли": в ГУР озвучили детали уничтожения "Цезаря Куникова"

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять