В жизнь придет достаток и счастье: что нужно сделать 15 февраля

15 февраля церковь почитает память святого Онисима. Он принадлежал к числу семидесяти апостолов, а его жизнь была связана с апостолом Павлом. Онисим был рабом благочестивого мужа Филимона. Однажды он не послушал своего хозяина и убежал в Рим, где встретился с апостолом Павлом. После проповеди он уверовал в Иисуса Христа и крестился.
Павел написал к Филимону послание, в котором попросил простить раба. Тот с радостью принял Онисима как брата. Онисим много путешествовал с апостолом, проповедовал христианство. После кончины апостолов Онисим стал епископом в Эфесе.
Что можно делать 15 февраля
- В этот день женщины пекли хлеб из трех злаков. Его стоит подложить под подушку мужу, а утром предложить на завтрак. Предки считали, что так можно будет утихомирить гнев партнера. Крошки обязательно нужно отдать птицам.
- В этот день нужно пойти в церковь и помолиться. У святых стоит просить о защите от злословия и сплетен.
- В этот день нужно раздать милостыню беднякам. Это притянет счастье и достаток в ваш дом.
Что нельзя делать 15 февраля
1. Нельзя 15 февраля никому доверять. Тогда не сбудутся какие-либо обещания.
2. Нельзя 15 февраля убирать и делать ремонт. Предки верили, что это может принести беду в семью.
3. Нельзя 15 февраля приходить в гости без подарков. Это считается дурным знаком.
Приметы 15 февраля
- Если в этот день закат красный, то скоро будут метели.
- Если в этот день еще висят сосульки, то зима будет затяжной.
- Если в этот день дует восточный ветер, то летом будет много песчаных бурь.
- Если в этот день полная и яркая Луна, то погода будет холодной.
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