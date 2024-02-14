В жизнь придет достаток и счастье: что нужно сделать 15 февраля

Что нельзя делать 15 февраля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что нельзя делать 15 февраля / фото: pixabay

15 февраля церковь почитает память святого Онисима. Он принадлежал к числу семидесяти апостолов, а его жизнь была связана с апостолом Павлом. Онисим был рабом благочестивого мужа Филимона. Однажды он не послушал своего хозяина и убежал в Рим, где встретился с апостолом Павлом. После проповеди он уверовал в Иисуса Христа и крестился.

Павел написал к Филимону послание, в котором попросил простить раба. Тот с радостью принял Онисима как брата. Онисим много путешествовал с апостолом, проповедовал христианство. После кончины апостолов Онисим стал епископом в Эфесе.

Что можно делать 15 февраля

В этот день женщины пекли хлеб из трех злаков. Его стоит подложить под подушку мужу, а утром предложить на завтрак. Предки считали, что так можно будет утихомирить гнев партнера. Крошки обязательно нужно отдать птицам.

В этот день нужно пойти в церковь и помолиться. У святых стоит просить о защите от злословия и сплетен.

В этот день нужно раздать милостыню беднякам. Это притянет счастье и достаток в ваш дом.

Что нельзя делать 15 февраля

1. Нельзя 15 февраля никому доверять. Тогда не сбудутся какие-либо обещания.

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2. Нельзя 15 февраля убирать и делать ремонт. Предки верили, что это может принести беду в семью.

3. Нельзя 15 февраля приходить в гости без подарков. Это считается дурным знаком.

Приметы 15 февраля

Если в этот день закат красный, то скоро будут метели.

Если в этот день еще висят сосульки, то зима будет затяжной.

Если в этот день дует восточный ветер, то летом будет много песчаных бурь.

Если в этот день полная и яркая Луна, то погода будет холодной.

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