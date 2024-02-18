Что нужно съесть 19 февраля, чтобы быть здоровым весь год: важные приметы дня

Что нельзя делать 19 февраля. Очень серьезные приметы и запреты, которые уберегут от потери удачи.

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Что нельзя делать 19 февраля / фото: pixabay

19 февраля церковь почитает память апостолов Архипа и Филимона. Они были двумя из семидесяти учеников, которых Иисус Христос посылал проповедать Евангелие. Архип был епископом во Фригии, а Филимон - Гали.

Они оба были сподвижниками апостола Павла. В доме Филимона и Архипа проводились тайные богослужения. Во время одного из них их схватили. Сначала святых били камнями и долго пытали, резали ножами. Архипа растащили на земле, а Филимона зарыли в землю по пояс и каменировали.

Что можно делать 19 февраля

В этот день нужно делать добрые дела. Тогда судьба поблагодарит сторицей.

В этот день стоит одевать праздничную чистую одежду. Предки верили, что так они призывают весну.

В этот день нужно испечь круглый каравай. Каждый член семьи должен съесть по кусочку, который отломают руками. Считается, что это позволит оставаться здоровыми.

Что нельзя делать 19 февраля

1. Нельзя 19 февраля отказывать в помощи нуждающимся. Иначе целый год придется жить без удачи.

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2. Нельзя 19 февраля носить тяжелые вещи. Иначе в жизнь ворвутся трудные времена.

3. Нельзя 19 февраля никому мстить и завидовать. Предки верили, что это может притянуть серьезные проблемы.

Приметы 19 февраля

Если в этот день лежит снег, то весна придет нескоро.

Если в этот день плывут белые облака, то погода будет ветреной.

Если в этот день усилился мороз, то весна будет жаркой и поздней.

Если в этот день радуга, то весна будет дождливой.

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