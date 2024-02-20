Где нужно постоять 21 февраля, чтобы очиститься от болезней и проблем: приметы дня

Что нельзя делать 21 февраля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что нельзя делать 21 февраля / фото: pixabay

21 февраля церковь почитает память преподобного Тимофея. Он родился в итальянском городе Равенна и трудился в местном монастыре с юных лет. Тимофей был учеником преподобного Платона и с раннего возраста решил посвятить себя служению Господу. Бог наградил его даром исцеления и властью над нечистой силой.

Святой Тимофей отмечался множеством чудес, которые он совершал с помощью молитв. Он спасал бесноватых людей от демонов, лечил тяжелобольных. Последние годы он провел в одиночестве в пустыне, чтобы достичь совершенства. Тимофей умер в глубокой старости.

Что можно делать 21 февраля

В этот день пожилым людям стоит выйти на улицу и понежиться в солнечных лучах. Предки верили, что солнечный свет в этот день имеет целебные свойства и может оздоровить человека.

В этот день стоит избавиться от всех лишних вещей. Считается, что это поможет прогнать из дома все беды и болезни.

Что нельзя делать 21 февраля

1. Нельзя 21 февраля пить алкоголь. Если нарушить запрет, то все ваши прошлые беды вернутся и будут еще тяжелее.

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2. Нельзя 21 февраля пересаживать и подливать комнатные растения. Иначе они очень быстро увянут.

3. Нельзя 21 февраля злиться и ругаться. Предки верили, что из-за этого в семье постоянно будут ссоры.

Приметы 21 февраля

Если в этот день пробежал заяц-беляк, то в ближайшее время пойдет снег.

Если в этот день растаял снег, то скоро придет тепло.

Если в этот день пришло весеннее потепление, то осень тоже будет ранней.

Если в этот день дует восточный ветер, то скоро придет весна.

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