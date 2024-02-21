Куда нужно смотреть 22 февраля, чтобы быть счастливым весь год: приметы

Что нельзя делать 22 февраля. Важные приметы и запреты, которые уберегут вас от серьезных проблем и бед.

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Что нельзя делать 22 февраля / фото: pixabay

22 февраля церковь почитает память мучеников Апамейских - Маврикия и 70 святых. Маврикий был военачальником 70-ти воинов в Апамее Сирийской, когда правил император Галерей. Он узнал от язычников, что Маврикий является христианином. Тогда святого и его сына схватили и отвели на суд, где долго пытали.

Сына Маврикия мечом убили на глазах у отца, а самого Маврикия привязали к дереву в безлюдном месте, обмазали медом и оставили в жертву насекомым. Его 10 дней кусали насекомые, он испытывал жажду и голод. Правитель приказал отрезать голову Маврикию, также погибли и 70 святых.

Что можно делать 22 февраля

Если в ночь на этот день приснился сон, то он является вещим. Предки верили, что он сбудется в течение полугода.

Если в этот день увидеть стаю перелетных птиц, которые возвращаются домой, то весь год будет счастливым.

Что нельзя делать 22 февраля

1. Нельзя 22 февраля начинать новые дела. Предки верили, что это не приведет ни к чему хорошему.

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2. Нельзя 22 февраля давать обещаний. Вы не сможете выполнить такие обещания.

3. Нельзя 22 февраля стирать и гладить одежду. Иначе у вас могут появиться серьезные бытовые проблемы.

4. Нельзя 22 февраля вытираться чужим полотенцем. Если нарушить запрет, то на вас могут перейти все беды и несчастья.

Приметы 22 февраля

Если в этот день густые и высокие облака, то погода будет устойчивой.

Если в этот день тает снег, то будет большой урожай.

Если в этот день сухо, но холодно, то осень будет теплой и сухой.

Если в этот день прилетели ласточки и грачи, то весна придет рано.

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