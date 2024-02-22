Потеряете все счастье и привлечете беды: что нельзя делать 23 февраля

23 февраля церковь почитает память священномученика Поликарпа Смирнского. Он родился в Смирне, но рано остался без родителей. Его воспитанием занималась вдова Каллиста по указанию ангелов. После ее смерти он отдал все имущество бедным и стал учеником епископа Укола. После смерти учителя Поликарп стал епископом Смирны.
Однажды язычники схватили Поликарпа, привязали к столбу и подожгли внизу хворост. Этот момент он увидел в своем видении. Произошло чудо и пламя не тронуло тело мужчины. Это очень сильно напугало язычников и те разрубили Поликарпа мечом. Из его тела вытекло столько крови, что огонь сразу погас.
Что можно делать 23 февраля
- В этот день нужно следить за перелетными птицами. Если их много вернулось из теплых краев, то весна придет рано и будет очень теплой.
- В этот день нужно наблюдать за сорокой. Если она прыгает по крыше дома, то там кто-то скоро заболеет. Если ворона кричит, то это очень плохой знак.
Что нельзя делать 23 февраля
1. Нельзя 23 февраля проводить время в одиночестве, особенно незамужним. Если нарушить запрет, то можно надолго остаться одиноким.
2. Нельзя 23 февраля начинать день с грустных мыслей и плохого настроения. Это притянет и другие негативные новости.
3. Нельзя начинать генеральную уборку в доме. Из-за этого можно потерять все счастье и достаток.
Приметы 23 февраля
- Если в этот день сороки подлетают близко к домам, то скоро будут заморозки.
- Если в этот день птицы прячутся под крышами, то будет снегопад.
- Если в этот день идет снег, то на Пасху будет холодно.
- Если в этот день кони ложатся на землю, то будет метель.
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