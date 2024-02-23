Сгорит все счастье: что категорически нельзя делать 24 февраля

Что можно делать 24 февраля. Важные приметы и запреты, которые уберегут ваше здоровье.

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Что нельзя делать 24 февраля / фото: pexels

24 февраля церковь почитает память Иоанна Предтечи, который известен как Иаонн Креститель. Он связан со служением, пророчеством и подготовкой к приходу Иисуса Христа. После усекновения его тело было похоронено учениками в городе Севастии. Святую голову спрятали в Иордании в бесчестном месте.

Супруга царского чиновника Хузы тайно взяла святую голову, положила ее в сосуд и похоронила на Елеонской горе.

Что можно делать 24 февраля

В этот день стоит молиться. У святого нужно попросить избавиться от головной боли и о здоровье детей.

В этот день нужно делать кормушки и скворечники, чтобы птицы имели, где селиться и есть.

Что нельзя делать 24 февраля

1. Нельзя 24 февраля зажигать костер. Предки верили, что в нем может сгореть счастье.

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2. Нельзя 24 февраля заплетать волосы женщинам и девушкам. Так в косу можно вплести беды.

3. Нельзя 24 февраля прясть. Если нарушить запрет, то в жизни могут появиться проблемы.

Приметы 24 февраля

Если в этот день много снега и холодно, то они будут лежать и в апреле.

Если в этот день поют дрозды, то будет ранняя весна.

Если в этот день зацвели подснежники, то можно считать, что весна уже пришла.

Если на крышах сосульки, то весна будет поздней.

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