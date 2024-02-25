К чему нужно прикоснуться 26 февраля, чтобы излечиться: важные приметы дня

26 февраля церковь почитает память святителя Порфирия Газского. Он родился в благочестивой семье и принял христианство в очень раннем возрасте. В 25 лет он поступил в Скитский монастырь в Египте, а через 5 лет отправился в Иерусалим к святым местам. Долгое время он жил в пещере и молился.
Святой Порфирий прославился как чудотворец. Он совершил чудесные многочисленные исцеления больных и освобождал от демонов. Его святые реликвии хранятся в католических и православных храмах как объекте поклонения и источнике духовной силы для верующих.
Что можно делать 26 февраля
- В этот день нужно прикоснуться к сухой ветви дерева. Предки верили, что после этого бородавки сами отпадут.
- В этот день можно ходить на рыбалку. Это принесет хороший улов и удачу.
Что нельзя делать 26 февраля
1. Нельзя 26 февраля громко веселиться и танцевать. К вам может пристать нечистая сила, которая принесет беду.
2. Нельзя 26 февраля одалживать деньги или вещи. Иначе весь год придется ходить в долгах.
Приметы 26 февраля
- Если в этот день цвете ива, то будет большой урожай.
- Если в этот день голуби прячутся под крышей дома, то будет похолодание.
- Если в этот день вороны летают в небе, то будет оттепель.
- Если в этот день дождь, то лето будет теплым.
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