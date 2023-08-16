УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Что нельзя делать 18 августа: 6 запретов уберегут от злой силы и потери денег

Ангелина Подвысоцкая
16 августа 2023, 15:59 обновлено 16 августа, 16:14
5
Что можно делать 18 августа. Приметы и запреты, которые сохранят в семье спокойствие.
погода, приметы
Что нельзя делать 18 августа / фото: pexels

18 августа церковь почитает память мученика Евсигния Антихийского. В народном календаре - праздник Евсигней Житник. Известно, что он жил в III-IV веках.

Предки верили, что сон, приснившийся в ночь на 18 августа, говорит о судьбоносных поворотах в ближайшем будущем. Лишь правильная расшифровка сна поможет подготовить себя к разным событиям. Родившиеся в этот день преодолеют трудности и тяжелые моменты жизни.

Что можно делать 18 августа

  • В этот день принято заговаривать невспаханное поле с остатками соломы. Предки выходили в поле рано утром и просили Землю-матушку о защите и покровительстве от нечисти и морозов.
  • 18 августа нужно собирать урожай лука и чеснока. Предки развешивали связки по комнатам. Лук и чеснок очищали воздух, прогоняли болезни и защищали жилье от бед и невзгод.
  • В этот день стоит делиться урожаем с соседями. Считается, что это поможет избавиться от болей в спине.

Что нельзя делать 18 августа

1. Нельзя 18 августа говорить во время работы. Особенно это касается работы в поле. Разговоры могут привести к несчастью.

видео дня

2. Нельзя 18 августа лениться. Это поможет привести к серьезным проблемам с финансами.

3. Нельзя 18 августа оставлять кухонную утварь с едой открытыми. Предки верили, что в еду может проникнуть нечисть и отравить человека или привести к болезням.

4. Нельзя 18 августа пить сырые яйца. В них может прятаться злая сила. Таким образом яйца нужно есть только вареными или жареными.

5. Нельзя 18 августа выходить на улицу в полночь. Предки верили, что по улицам в такое время бродят черти и бесы, которые могут сделать одинокого человека неуправляемым и злым.

6. Нельзя 18 августа делиться тайнами и хвалиться победами. Нечисть может подслушать беседы людей и вскоре о сокровенном могут услышать все.

Приметы 18 августа

  • Если в этот день громкое и длинное эхо, то погода будет солнечной.
  • Если к вечеру эхо не слышно, то будет дождь.
  • Если дождевые черви выползли на поверхность, то это к ненастью.
  • Если облака низкие, то будет хороший урожай грибов.
  • Если в этот день созрел лук, то крестьянин потеряет урожай и лишится достатка в семье.

Вас также заинтересует:

приметы
Реклама

Главное за день

Глобальный Юг может заставить РФ изменить позицию по войне с Украиной – Кулеба

Глобальный Юг может заставить РФ изменить позицию по войне с Украиной – Кулеба

15:06 Политика
Угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС пока нет – ГУР

Угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС пока нет – ГУР

14:01 Украина
Войска РФ пытаются атаковать под Купянском и хотят захватить весь Донбасс – ГУР

Войска РФ пытаются атаковать под Купянском и хотят захватить весь Донбасс – ГУР

12:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:59

Что нельзя делать 18 августа: 6 запретов уберегут от злой силы и потери денег

15:49

"Дальше будет": в ВСУ показали яркие кадры освобождения УрожайногоВидео

15:35

Красота в деталях: Елена Зеленская покорила публику стильным аутфитом

15:06

Глобальный Юг может заставить РФ изменить позицию по войне с Украиной – Кулеба

14:58

США не дадут Украине проиграть войну: Жданов объяснил, в чем заинтересованность Байдена

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановК 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов
14:09

Как правильно говорить – "пробка", "затор" или "корок" на дороге: Авраменко дал ответВидео

14:01

Угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС пока нет – ГУР

13:48

В Украине переписали ценники на хлеб: что произошло

13:24

54-летняя бывшая жена российского режиссера-путиниста родила ребёнка

Реклама
13:08

Умер звезда сериала "Игра престолов" 36-летний Даррен Кент

13:00

Как понять, что жена изменяет: 4 ранних признака

12:47

Войска РФ пытаются атаковать под Купянском и хотят захватить весь Донбасс – ГУР

12:44

ВСУ получили 200 автомобилей для фронта при содействии Favbet Foundation

12:44

В Грузии The Killers позвали русского на сцену и публика в гневе сорвала концерт

12:39

Как приготовить куриное бедро: самые легкие и быстрые способы

12:17

Путин готовит двойную катастрофу на АЭС: в Сети раскрыли детали и назвали сроки

12:15

"Вечность начинается сейчас": актриса Зоуи Дешанель выходит замуж

11:48

"Полуостров превращается в остров": в ВСУ рассказали о проблемах россиян в Крыму

11:27

ВМСУ – о провокациях РФ в Черном море: ответим Москве, "господства" не будет

11:15

Бензин 55 грн за литр: эксперт предупредил о резком скачке цен на топливо

Реклама
10:48

Производство находится под землей: в СБУ рассказали об уникальных дронах Sea Baby

10:45

Imagine Dragons выступили в Польше с юным украинцем из разрушенного русскими села

10:17

Гороскоп на завтра 17 августа 2023: Козерогам - конфликт, Рыбам - долги

10:08

Где сейчас Суровикин: в Politico узнали о судьбе "сирийского мясника"

09:58

За какой перевод денег счет в банке могут заблокировать: клиент рассказал о своем конфузе

09:47

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо найти пчелу всего за 7 секунд

09:28

В чем разница между украинскими защитниками и русской армиеймнение

09:28

РФ атаковала "Шахедами" порт в Одесской области: повреждены склады и зернохранилища

08:48

"Вагнеровцы" в Беларуси: эксперт спрогнозировал, какой стране грозит атака наемников ПригожинаВидео

08:13

Армия Украины освободила Урожайное Донецкой области

08:05

"Придется отказаться от Киева": Медведев разразился абсурдом после "идеи" в НАТО

07:36

В НАТО ответили на скандальное заявление об обмене территории Украины на членство

06:58

Атака на Крымский мост: в CNN показали новые кадры и раскрыли неожиданные подробностиВидео

05:34

Карта дня: что предвещает Таро на 16 августа

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023 для Весов: когда начнется прибыльный периодВидео

05:04

Мужчина установил камеру в квартире и сделал невероятное открытие

04:47

Какой сегодня праздник 16 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:10

Война в Украине закончится раньше Дня Независимости 2024 года - Жданов

03:20

Пригожин психанет и захватит Минск, чтобы стать президентом Беларуси – ШейтельманВидео

02:55

"Я алкоголик, ищу музу": 67-летний Ларс Фон Триер ищет любовь в интернетеВидео

Реклама
02:25

"Удары по Киеву точно будут": Жданов назвал вероятные цели россиян на 24 августа

01:50

Публицист спрогнозировал, какой финал ждет Пригожина и пойдет ли тот снова на Москву

01:10

Поливаем картофель в жару: как не пересушить растения и не испортить весь урожай

00:10

Крым превращается в остров: Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины

15 августа, вторник
23:50

Сальма Хайек в крошечном бикини удивила формой в свои 56

23:38

Накачанная непонятно чем: неадекватная Седокова рухнула на сцене в МосквеВидео

23:24

Будет лупить ракетами и дронами: Жданов - о том, какие объекты РФ атакует осенью

23:01

Данилов ответил, имеет ли Украина отношение к вероятным провокациям на Курской АЭС

22:28

Российская ракета попала в дом: появилось видео ночного обстрела ЛьвоваВидео

22:18

Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять