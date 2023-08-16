Что нельзя делать 18 августа: 6 запретов уберегут от злой силы и потери денег

Что можно делать 18 августа. Приметы и запреты, которые сохранят в семье спокойствие.

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Что нельзя делать 18 августа / фото: pexels

18 августа церковь почитает память мученика Евсигния Антихийского. В народном календаре - праздник Евсигней Житник. Известно, что он жил в III-IV веках.

Предки верили, что сон, приснившийся в ночь на 18 августа, говорит о судьбоносных поворотах в ближайшем будущем. Лишь правильная расшифровка сна поможет подготовить себя к разным событиям. Родившиеся в этот день преодолеют трудности и тяжелые моменты жизни.

Что можно делать 18 августа

В этот день принято заговаривать невспаханное поле с остатками соломы. Предки выходили в поле рано утром и просили Землю-матушку о защите и покровительстве от нечисти и морозов.

18 августа нужно собирать урожай лука и чеснока. Предки развешивали связки по комнатам. Лук и чеснок очищали воздух, прогоняли болезни и защищали жилье от бед и невзгод.

В этот день стоит делиться урожаем с соседями. Считается, что это поможет избавиться от болей в спине.

Что нельзя делать 18 августа

1. Нельзя 18 августа говорить во время работы. Особенно это касается работы в поле. Разговоры могут привести к несчастью.

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2. Нельзя 18 августа лениться. Это поможет привести к серьезным проблемам с финансами.

3. Нельзя 18 августа оставлять кухонную утварь с едой открытыми. Предки верили, что в еду может проникнуть нечисть и отравить человека или привести к болезням.

4. Нельзя 18 августа пить сырые яйца. В них может прятаться злая сила. Таким образом яйца нужно есть только вареными или жареными.

5. Нельзя 18 августа выходить на улицу в полночь. Предки верили, что по улицам в такое время бродят черти и бесы, которые могут сделать одинокого человека неуправляемым и злым.

6. Нельзя 18 августа делиться тайнами и хвалиться победами. Нечисть может подслушать беседы людей и вскоре о сокровенном могут услышать все.

Приметы 18 августа

Если в этот день громкое и длинное эхо, то погода будет солнечной.

Если к вечеру эхо не слышно, то будет дождь.

Если дождевые черви выползли на поверхность, то это к ненастью.

Если облака низкие, то будет хороший урожай грибов.

Если в этот день созрел лук, то крестьянин потеряет урожай и лишится достатка в семье.

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