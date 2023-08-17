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Что нельзя делать 19 августа, чтобы не оттолкнуть счастье: приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
17 августа 2023, 15:12 обновлено 17 августа, 15:26
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Что можно делать 19 августа. Важные приметы и запреты, которые притянут здоровье.
погода, приметы
Что нельзя делать 19 августа / фото: pexels

19 августа христиане отмечают великое Преображение Господне, который связан с событиями в земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В народном календаре - Яблочный Спас.

В этот день священники надевают торжественную одежду, а верующие приходят на вечернюю и утреннюю службы. В этот день можно немного ослабить ограничения по причине Успенского поста.

Что можно делать 19 августа

  • В этот день принято идти в церковь. Важно молиться за здравие и семейное благополучие. После литургии стоит присоединиться к крестному ходу.
  • 19 августа можно ослабить Успенский пост. В этот день можно приготовить на ужин рыбу и сделать глоток вина.
  • Незамужние девушки могут загадать желание. Делать это нужно во время первого укуса яблока.

Что нельзя делать 19 августа

1. Нельзя 19 августа заниматься домашними хлопотами и тяжелым трудом. В этот день можно только собирать яблоки и готовить блюда.

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2. Нельзя 19 августа устраивать громкие празднования. Лучше делать это в домашней обстановке и тихо. В этот день также запрещено распивать алкогольные напитки.

3. Нельзя 19 августа спорить и конфликтовать. В этот праздник нужно думать о хорошем.

4. Нельзя 19 августа заниматься шитьем. Это может отогнать от вас счастье.

5. Нельзя 19 августа вредить насекомым. В этот день они могут принести в дом большую удачу.

Приметы 19 августа

  • Если в этот день пошел дождь, то осень будет дождливой, а зима нежной.
  • Если в этот день тепло, то осень будет теплой, а зима холодной.
  • Если насекомое село на руку дважды, то это к счастью.
  • Если пчелы слетаются на мед, то в доме будет достаток.
  • Если на дерево много скворцов, то зима будет суровой.

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