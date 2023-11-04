Что нельзя выбрасывать 5 ноября, чтобы не притянуть бедность: важные приметы

Что нельзя делать 5 ноября. Старые приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что нельзя делать 5 ноября / фото: pexels

5 ноября церковь почитает память мучеников Галактиона и Епистимии. Считается, что мать Галактиона была бесплодна, но как-то раз ей приснился Иисус и пообещал избавить ее от бесплодия. В 24 года он обручился с языческой девушкой Епистимией, которая под его влиянием приняла Крещение. Они решили не жениться, а вступить в монастыри вблизи горы Синай. Когда на мужской монастырь напали, все монахи сбежали и только Галактион читал молитву.

Его заточили в тюрьму, жестоко мучили. Епистимия узнала об этом и поспешила к любимому. Староста приказал раздеть святую Епистимию и в этот же момент он и те, кто были рядом, ослепли. Лишь после молитвы к ним вернулось зрение, но после этого староста еще больше озверел. Галактиону отрезали руки и ноги, но даже это не заставило его отвернуться от Христа.

Что можно делать 5 ноября

В этот день нужно помолиться. У Галактиона и Епистимии можно попросить о помощи в борьбе с искушениями блуда.

В этот день нужно закопать на огороде или в саду хлебные крошки из домашней выпечки. Считалось, что это притянет в дом богатый урожай и достаток.

В этот день можно венчаться и устраивать свадьбы. Предки считали такой брак успешным, крепким и счастливым.

Что нельзя делать 5 ноября

1. Нельзя 5 ноября выбрасывать в мусорное ведро хлебные крошки и остатки хлеба. Это может притянуть в дом бедность.

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2. Нельзя 5 ноября бить ребенка. Иначе он перестанет уважать родителей.

3. Нельзя 5 ноября заниматься тяжелым трудом. Это касается только женщин. А вот мужчины могут работать в этот день.

Приметы 5 ноября

Если в этот день идет дождь, то следующий год будет урожайным.

Если выпал снег, то скоро наступит настоящая зима.

Если выпало много снега, то зима будет теплой, но затяжной.

Если из березы опало все листья, то зима будет ранней.

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