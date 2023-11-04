Что нельзя выбрасывать 5 ноября, чтобы не притянуть бедность: важные приметы

5 ноября церковь почитает память мучеников Галактиона и Епистимии. Считается, что мать Галактиона была бесплодна, но как-то раз ей приснился Иисус и пообещал избавить ее от бесплодия. В 24 года он обручился с языческой девушкой Епистимией, которая под его влиянием приняла Крещение. Они решили не жениться, а вступить в монастыри вблизи горы Синай. Когда на мужской монастырь напали, все монахи сбежали и только Галактион читал молитву.
Его заточили в тюрьму, жестоко мучили. Епистимия узнала об этом и поспешила к любимому. Староста приказал раздеть святую Епистимию и в этот же момент он и те, кто были рядом, ослепли. Лишь после молитвы к ним вернулось зрение, но после этого староста еще больше озверел. Галактиону отрезали руки и ноги, но даже это не заставило его отвернуться от Христа.
Что можно делать 5 ноября
- В этот день нужно помолиться. У Галактиона и Епистимии можно попросить о помощи в борьбе с искушениями блуда.
- В этот день нужно закопать на огороде или в саду хлебные крошки из домашней выпечки. Считалось, что это притянет в дом богатый урожай и достаток.
- В этот день можно венчаться и устраивать свадьбы. Предки считали такой брак успешным, крепким и счастливым.
Что нельзя делать 5 ноября
1. Нельзя 5 ноября выбрасывать в мусорное ведро хлебные крошки и остатки хлеба. Это может притянуть в дом бедность.
2. Нельзя 5 ноября бить ребенка. Иначе он перестанет уважать родителей.
3. Нельзя 5 ноября заниматься тяжелым трудом. Это касается только женщин. А вот мужчины могут работать в этот день.
Приметы 5 ноября
- Если в этот день идет дождь, то следующий год будет урожайным.
- Если выпал снег, то скоро наступит настоящая зима.
- Если выпало много снега, то зима будет теплой, но затяжной.
- Если из березы опало все листья, то зима будет ранней.
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