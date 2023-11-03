Кого нельзя пускать в дом 4 ноября, чтобы не пришли беды: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 4 ноября. Старые приметы и важные запреты уберегут от неприятностей и сохранят деньги.

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Что нельзя делать 4 ноября / фото: pexels

4 ноября церковь почитает память мучеников Никандра и Ермея. Они были учениками святого Тита, который был последователем апостола Павла. Они проповедовали христианство и обратили в веру многих язычников. В какой-то момент правители-язычники узнали об этом и схватили их.

Ермея и Никандра пытали и мучили, желая заставить отказаться из от веры. От пыток они погибли. Их мученичество считается одним из первых примеров христианского страдания за веру.

Что можно делать 4 ноября

В этот день нужно нарисовать над дверью кресты. Предки верили, что это поможет изгнать нечисть и защитить дом от злых духов.

В этот день можно сидеть дома. Предки считали этот день несчастным и считали, что лучше не надо выходить на улицу.

Что нельзя делать 4 ноября

1. Нельзя 4 ноября оставлять открытыми окна и двери. Иначе через них просочится плохая энергия и нечистая сила.

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2. Нельзя 4 ноября выносить что-то из дома. Предки считали, что из-за этого можно потерять свое счастье.

3. Нельзя 4 ноября давать деньги взаймы даже родственникам и друзьям. Из-за этого можно оказаться в трудном финансовом положении.

4. Нельзя 4 ноября пускать в дом незнакомцев. Предки верили, что с ними могут попасть в дом нечистые силы.

Приметы 4 ноября

Если на небе плывут волнистые тучи, то скоро ухудшится погода.

Если увидели много мышей, то зима будет холодной.

Если куры чистят перья, то будет снегопад.

Если вокруг Солнца белые круги, то будет снежная буря.

Если выпал снег на молодую Луну, то он пролежит недолго.

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