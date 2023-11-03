Кого нельзя пускать в дом 4 ноября, чтобы не пришли беды: приметы и запреты дня

4 ноября церковь почитает память мучеников Никандра и Ермея. Они были учениками святого Тита, который был последователем апостола Павла. Они проповедовали христианство и обратили в веру многих язычников. В какой-то момент правители-язычники узнали об этом и схватили их.
Ермея и Никандра пытали и мучили, желая заставить отказаться из от веры. От пыток они погибли. Их мученичество считается одним из первых примеров христианского страдания за веру.
Что можно делать 4 ноября
- В этот день нужно нарисовать над дверью кресты. Предки верили, что это поможет изгнать нечисть и защитить дом от злых духов.
- В этот день можно сидеть дома. Предки считали этот день несчастным и считали, что лучше не надо выходить на улицу.
Что нельзя делать 4 ноября
1. Нельзя 4 ноября оставлять открытыми окна и двери. Иначе через них просочится плохая энергия и нечистая сила.
2. Нельзя 4 ноября выносить что-то из дома. Предки считали, что из-за этого можно потерять свое счастье.
3. Нельзя 4 ноября давать деньги взаймы даже родственникам и друзьям. Из-за этого можно оказаться в трудном финансовом положении.
4. Нельзя 4 ноября пускать в дом незнакомцев. Предки верили, что с ними могут попасть в дом нечистые силы.
Приметы 4 ноября
- Если на небе плывут волнистые тучи, то скоро ухудшится погода.
- Если увидели много мышей, то зима будет холодной.
- Если куры чистят перья, то будет снегопад.
- Если вокруг Солнца белые круги, то будет снежная буря.
- Если выпал снег на молодую Луну, то он пролежит недолго.
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