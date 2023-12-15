Что положить в кошелек 16 декабря, чтобы защитить деньги от потери: приметы

Что нельзя делать 16 декабря. Важные приметы и запреты, которые сохранят ваше здоровье.

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Что нельзя делать 16 декабря / фото: pexels

16 декабря церковь почитает память пророка Агея. Он жил за 500 лет до Рождества Христова и был одним из последних ветхозаветных пророков. Считается, что Агей родился в плену, когда вавилоняне захватили Иерусалим и взяли людей в рабство. Оттуда он вернулся в Иудею, началось возрождение Иерусалимского храма. Персидские власти прервали строительство и запретили его продолжать.

В 520 году Агей и пророк Захарий смогли своими речами убедить царя Зоровавеля продолжать восстановление храма. Агей говорил, что второй храм будет больше и в нем Бог явит свое благоволение миру. Строительство закончилось в 516 году, а пророчества Агея вошли в одну из двенадцати книг малых пророков Ветхого Завета.

Что можно делать 16 декабря

В этот день нужно пойти в храм. У святого стоит попросить о здоровье детей, защиты от сглаза, наставничестве на путь истинный и избавлении от дурных привычек.

В этот день стоит уделить время семье. Можно устроить совместную уборку и начать готовиться к Рождеству.

Что нельзя делать 16 декабря

1. Нельзя 16 декабря ремонтировать обувь. Это может привести к беде.

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2. Нельзя 16 декабря разговаривать с человеком через порог. Из-за этого может произойти серьезная ссора.

3. Нельзя 16 декабря держать кошелек пустым. Иначе у вас могут начаться финансовые проблемы. Лучше положить в него хотя бы несколько монет.

4. Нельзя 16 декабря лениться. Святой пророк не любит лодырей и помогает тем, кто много трудится.

Приметы 16 декабря

Если в этот день расчирикались снегири, то будет оттепель.

Если в этот день упала звезда, то будет стужа.

Если в этот день кошка ищет теплое место, то будет мороз.

Если в этот день много инея, то на Святки будет много снега.

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