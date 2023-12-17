Потеряете всю удачу, если вынесете это из дома: что нельзя делать 18 декабря

Что можно делать 18 декабря. Очень важные приметы и строгие запреты, которые сохранят благополучие и достаток.

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Что нельзя делать 18 декабря / фото: pexels

18 декабря церковь почитает память святителя Модеста. Он родился в Малой Азии в христианской семье и с детства хотел стать монахом. Модест был архиепископом Иерусалимским и стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине.

В те времена персы и иудеи объединились и разрушили большое количество монастырей и священных мест. Среди них и Гроб Господень. Модест подвергся преследованиям от персов и сарацин. Он помогал восстанавливать храмы и монастыри, которые были разрушены во время землетрясения 746 года. Модест умер в 767 году, его похоронили в Иерусалиме.

Что можно делать 18 декабря

В этот день нужно покупать новый веник. Это было хорошей приметой. Предки верили, что это сможет защитить от нечисти и неприятностей.

В этот день можно предсказывать свою судьбу. Люди ложились на место, где молотили хлеб и прислушивались. Если слышали стук, то человека ждет смерть, если звон - стоит готовиться к свадьбе.

В этот день нужно устроить застолье с родственниками. Там должны были быть все члены семьи.

В этот день стоит молиться. Просить нужно о здоровье домашнего скота. Предки верили, что это убережет их от холода, голода и гибели.

Что нельзя делать 18 декабря

1. Нельзя 18 декабря ругаться с родными. Предки верили, что может случиться несчастье.

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2. Нельзя 18 декабря бить посуду. Это может привести к ругательствам.

3. Нельзя 18 декабря есть мясные, молочные продукты и яйца. Запрет действует из-за Рождественского поста.

4. Нельзя 18 декабря оставлять ножи на видном месте. Считалось, что в этот день гуляет нечисть, а ножи ее притянут.

5. Нельзя 18 декабря штопать одежду. Предки верили, что из-за этого придется исправлять ошибки в течение целого года.

6. Нельзя 18 декабря брать деньги в долг и давать взаймы. Это притянет бедность и разорение.

7. Нельзя 18 декабря выносить из дома старую одежду, обувь и мусор. Считается, что вместе с этим можно вынести удачу.

Приметы 18 декабря

Если в этот день сильный мороз, то в будущем будет мало снегопадов.

Если на полях мало или вообще нет снега, то следующий год будет неурожайным.

Если падает крупный снег, то будет потепление.

Если дует юго-западный или западный ветер, то будет оттепель.

Если в этот день сильные морозы, то в ближайшие дни будет метель.

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