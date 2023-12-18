Наденьте это 19 декабря и вы избавитесь от всего негатива: важные приметы

Что нельзя делать 19 декабря. Строгие запреты и приметы, которые уберегут от неприятностей.
19 декабря церковь почитает память преподобного Григория. Он родился в городе Медиолан и служил диаконом. Григорий увидел отшельника, который предсказал, что он станет епископом и ему нужно отправиться в Александрию.
Тогда царь Эфиопии шел войной на царя Амиритского. Он начал насаждать на занятых землях христианскую веру. Тогда Григорий и стал епископом, начал обращать в веру людей.
Что можно делать 19 декабря
- В этот день стоит надеть все нарядное. Если вы купили новые вещи, то лучше переодеться. Так вы привлечете в свою жизнь удачу и сможете отогнать от себя негатив.
- В этот день стоит помолиться. Просить нужно о крепком здоровье и благополучие.
Что нельзя делать 19 декабря
1. Нельзя 19 декабря тяжело работать. В этот день лучше хорошенько отдохнуть и провести время со своей семьей.
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2. Нельзя 19 декабря выносить мусор из дома. Иначе вы можете выбросить свое счастье.
3. Нельзя 19 декабря выходить в старой одежде. Так вы сможете притянуть к себе неприятности.
Приметы 19 декабря
- Если в этот день сильный ветер, то осенью будет много орехов.
- Если утром теплая погода, то урожай ржи будет большим.
- Если на деревьях иней, то следующий год будет удачным.
- Если в этот день снег, то в следующем году будет большой урожай пшеницы.
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