Наденьте это 19 декабря и вы избавитесь от всего негатива: важные приметы

Что нельзя делать 19 декабря. Строгие запреты и приметы, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 19 декабря / фото: depositphotos.com/ua

19 декабря церковь почитает память преподобного Григория. Он родился в городе Медиолан и служил диаконом. Григорий увидел отшельника, который предсказал, что он станет епископом и ему нужно отправиться в Александрию.

Тогда царь Эфиопии шел войной на царя Амиритского. Он начал насаждать на занятых землях христианскую веру. Тогда Григорий и стал епископом, начал обращать в веру людей.

Что можно делать 19 декабря

В этот день стоит надеть все нарядное. Если вы купили новые вещи, то лучше переодеться. Так вы привлечете в свою жизнь удачу и сможете отогнать от себя негатив.

В этот день стоит помолиться. Просить нужно о крепком здоровье и благополучие.

Что нельзя делать 19 декабря

1. Нельзя 19 декабря тяжело работать. В этот день лучше хорошенько отдохнуть и провести время со своей семьей.

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2. Нельзя 19 декабря выносить мусор из дома. Иначе вы можете выбросить свое счастье.

3. Нельзя 19 декабря выходить в старой одежде. Так вы сможете притянуть к себе неприятности.

Приметы 19 декабря

Если в этот день сильный ветер, то осенью будет много орехов.

Если утром теплая погода, то урожай ржи будет большим.

Если на деревьях иней, то следующий год будет удачным.

Если в этот день снег, то в следующем году будет большой урожай пшеницы.

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