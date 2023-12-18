УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Наденьте это 19 декабря и вы избавитесь от всего негатива: важные приметы

Ангелина Подвысоцкая
18 декабря 2023, 16:20
Что нельзя делать 19 декабря. Строгие запреты и приметы, которые уберегут от неприятностей.
погода, приметы
Что нельзя делать 19 декабря / фото: depositphotos.com/ua

19 декабря церковь почитает память преподобного Григория. Он родился в городе Медиолан и служил диаконом. Григорий увидел отшельника, который предсказал, что он станет епископом и ему нужно отправиться в Александрию.

Тогда царь Эфиопии шел войной на царя Амиритского. Он начал насаждать на занятых землях христианскую веру. Тогда Григорий и стал епископом, начал обращать в веру людей.

Что можно делать 19 декабря

  • В этот день стоит надеть все нарядное. Если вы купили новые вещи, то лучше переодеться. Так вы привлечете в свою жизнь удачу и сможете отогнать от себя негатив.
  • В этот день стоит помолиться. Просить нужно о крепком здоровье и благополучие.

Что нельзя делать 19 декабря

1. Нельзя 19 декабря тяжело работать. В этот день лучше хорошенько отдохнуть и провести время со своей семьей.

видео дня

2. Нельзя 19 декабря выносить мусор из дома. Иначе вы можете выбросить свое счастье.

3. Нельзя 19 декабря выходить в старой одежде. Так вы сможете притянуть к себе неприятности.

Приметы 19 декабря

  • Если в этот день сильный ветер, то осенью будет много орехов.
  • Если утром теплая погода, то урожай ржи будет большим.
  • Если на деревьях иней, то следующий год будет удачным.
  • Если в этот день снег, то в следующем году будет большой урожай пшеницы.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ, подробности

Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ, подробности

16:17 Мир
Майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина: опубликован документ

Майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина: опубликован документ

15:57 Мир
Россияне продвинулись до 2 км на отдельных участках фронта - Тарнавский

Россияне продвинулись до 2 км на отдельных участках фронта - Тарнавский

15:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:43

Антикоррупционеры отметили прогресс в системе закупок Минобороны

16:32

Точно сбудется: стало известно, как правильно загадывать желание на Новый год 2024

16:20

Наденьте это 19 декабря и вы избавитесь от всего негатива: важные приметы

16:19

Тополя из "Антител" гневно ответил Галичу, который разругал песню "Фортеця Бахмут"

16:17

Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ, подробности

Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружииПрогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии
15:57

Майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина: опубликован документФото

15:38

Россияне продвинулись до 2 км на отдельных участках фронта - Тарнавский

15:24

Как навести порядок в квартире, если очень много вещей: простые советы помогут с хаосомВидео

15:22

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

Реклама
15:19

Уровень жизни будет падать: эксперт назвал последствия отмены помощи Украине

15:08

Шикарный салат Зеленый Дракон на Новый год 2024: рецепт счастливого блюдаВидео

14:53

Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

14:49

Угроза захвата Харькова и Днепра: Залужный ответил на вопрос насчет планов РФ

14:42

В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

14:37

Залужный – о мобилизации: нужно вернуть рабочий механизм и обеспечить ротациюВидео

13:45

Лишь немногие найдут спрятанное сердце за 11 секунд: сложная оптическая иллюзия

13:42

Уничтожено 18 офицеров: ВСУ стерли в порошок элитную бригаду морпехов РФ — СМИ

13:41

РФ пойдет в наступление в трех областях: эксперт сказал, кому приготовитьсяВидео

13:38

"Не могу говорить, потому что будет шоу": Залужный прокомментировал слухи о новом контрнаступлении

13:29

Это гениально: зачем люди пшикают лаком для волос на белые носки

Реклама
13:05

Блогершу Квиткову признали виновной в резонансном ДТП

13:01

Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

12:44

Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

12:38

Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опросФото

12:35

Неприятные "ароматы" исчезнут навсегда: 4 способа, как избавиться от запаха в квартире

12:34

Дорофеева призналась, что села в лужу и случайно взяла кусок из хита российской группыВидео

12:26

Майдан 2024: эксперт оценил риск массовых протестов и назвал отправную точкуВидео

12:03

Только 1 из 10 сможет найти животное: оптическая иллюзия для самых внимательных

12:01

Положите это в мышеловку: что больше всего привлекает мышей

11:49

"Отправляют на убой раненых и хромых": в РФ бунтуют жены мобилизованных недобитков

11:47

Точно поможет: врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье

11:45

В ЕС нашли способ наказать и "обезвредить" Орбана: Financial Times раскрыло детали

11:34

Иначе придется выбросить: 9 правил, как не испортить антипригарное покрытие на сковороде

11:28

Конец войны в 2024 году: эксперт назвал 2 сценария и предупредил украинцев

11:27

Загородний спрогнозировал, стоит ли ждать украинцам выборов в 2024-мВидео

10:49

РФ копит ракеты: в ВСУ назвали вероятные цели и сроки ударов по Украине

10:45

"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин

10:33

Целью стал аэродром с которого обстреливали Украину: новые детали атаки дронов по РФ

10:19

Цены на продукты перед Рождеством: что из еды подорожает сильнее всего

09:50

Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции

Реклама
09:48

Как правильно – "нАчинка" или "начИнка": Авраменко объяснил популярную ошибкуВидео

09:47

Нельзя давать взаймы и ругать детей: чем особенный церковный праздник 19 декабря

09:36

Социальная пенсия: кому из украинцев она положена и сколько денег

09:24

В кабинете Залужного нашли "прослушку": СМИ выяснили новые подробности

09:07

Гороскоп на завтра 19 декабря 2023: Овнам - огромные потери, Девы - не хвастайтесь

08:52

$50 тысяч за голову Чичериной: певицу-путинистку накрыла паранойя

08:45

РФ бросает в атаку на фронте в 8 раз больше бойцов, чем ВСУ - DeepState

08:10

В бюджете США уже не осталось денег на финансовую и прочие поддержки Киева - Маркарова

07:49

ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки - ISW

06:54

Военная помощь Украине: в Сенате США достигли прогресса в переговорах - The Hill

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять