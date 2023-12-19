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Говорите эту фразу каждому встречному: что нужно сделать 20 декабря, чтобы быть здороым

Ангелина Подвысоцкая
19 декабря 2023, 16:20
Что нельзя делать 20 декабря. Важные запреты и приметы, которые принесут удачу и благополучие.
приметы, Рождество, Новый год,
Что нельзя делать 20 декабря / фото: pexels

20 декабря церковь почитает память святого Игнатия Богоносца. Как считается, Господь возложил на него свою руку еще когда тот был младенцем. Его наделили даром пророчества. Игнатий выступал против поклонения языческим богам. За это его отправили в Рим, где приговорили к смерти на арене.

Игнатий вышел в центр и стал проповедовать христианство. В это время его разорвали дикие звери. Его святые мощи хранятся в Риме в церкви святого Климента.

Что можно делать 20 декабря

  • В этот день принято ходить в гости к родственникам. Провести время стоит со своей семьей.
  • В этот день нужно здороваться с каждым встречным. Предки верили, чем больше вы пожелаете здоровья другим, тем здоровее будете сами.
  • В этот день нужно начинать готовиться к Рождеству. Можно закупить продукты, убраться в доме.

Что нельзя делать 20 декабря

1. Нельзя 20 декабря гадать. Это может притянуть неприятности.

видео дня

2. Нельзя 20 декабря давать и брать деньги взаймы. Это может принести финансовые трудности на весь год.

3. Нельзя 20 декабря покупать новую обувь. Предки верили, что это отнимет у человека долголетие.

Приметы 20 декабря

  • Если в этот день слякоть и вьюга, то август будет холодным.
  • Если на деревьях иней, то погода будет ясной.
  • Если на небе много звезд, то в следующем году будет богатый урожай.
  • Если в этот день очень громко щебечут синицы, то скоро будут холодные дни.
  • Если облака плывут против ветра, то будет снегопад.

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приметы
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