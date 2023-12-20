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Почему 21 декабря нельзя никому желать здоровье: появятся серьезные проблемы

Ангелина Подвысоцкая
20 декабря 2023, 16:37
Что можно делать 21 декабря. Важные приметы и запреты, которые уберегут от серьезной беды.
приметы, Рождество, Новый год
Что нельзя делать 21 декабря / фото: pexels

21 декабря церковь почитает память мученицы Иулиании, которая родилась в семье язычников в Никодимии. Она тайно от всех приняла крещение. Тогда же её силой обручили с языческим правителем Элевсием. Когда о принятии христианства узнали, Иулианию подвергли жестким пыткам и приговорили к смерти.

Девушку пытали и морили голодом, но она не отказалась от веры. Её мужество и стойкость поразили всех людей. Господь исцелял все её раны. После этого её казнили.

Что можно делать 21 декабря

  • В этот день стоит повязать на руку красную нить. Она может защититься от злых сил.
  • В этот день стоит подсчитать запасы пищи. Подумать стоит о том, хватит ли запасом, чтобы пережить зиму.
  • В этот день стоит заняться генеральной уборкой. Это поможет привлечь женское счастье. Особенно тщательно стоит подметать пол. Чем больше грязи вы сможете вымести, тем больше счастья будет.

Что нельзя делать 21 декабря

1. Нельзя 21 декабря желать кому-то здоровья и счастья. Иначе вы можете потерять свое здоровье.

видео дня

2. Нельзя 21 декабря поднимать с земли вещи. Из-за этого вы можете привлечь финансовые проблемы.

3. Нельзя 21 декабря много говорить одиноким девушкам. Иначе они будут ждать свою судьбу еще очень долго.

Приметы 21 декабря

  • Если в этот день эхо в лесу слышится отчетливо и далеко, то в ближайшие дни будут морозы.
  • Если в этот день красный рассвет, то будет метель.
  • Если в этот день морозная погода, то лето будет засушливым.
  • Если в этот день много снега, то в следующем году будет хороший урожай.

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