Что сделать 27 августа, чтобы не потерять деньги: старые приметы и запреты

Что нельзя делать 27 августа. Важные приметы и запреты, чтобы не ушла удача.

https://glavred.info/primety/chto-sdelat-27-avgusta-chtoby-ne-poteryat-dengi-starye-primety-i-zaprety-10495771.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 27 августа / фото: pexels

27 августа церковь почитает память Михея. В народном календаре - День Михея Тиховея. Он был автором одной из канонических ветхозаветных книг, именуемых малыми пророками. Он жил в Иудее в 8 веке до нашей эры.

Что можно делать 27 августа

В этот день можно устраивать свадьбы.

Молодые парни могут прийти к будущей невесте и посвататься.

Что нельзя делать 27 августа

1. Нельзя 27 августа кричать и ссориться. Это может привлечь неприятности и материальные потери.

2. Нельзя 27 августа шумно проводить время. Это может отпугнуть удачу.

видео дня

3. Нельзя 27 августа есть мясо, рыбу, яйца и молоко. В этот день заканчивается Успенский пост.

4. Нельзя 27 августа носить рваную и грязную одежду. Это касается незамужних девушек. Это может отсрочить вступление в брак.

Приметы 27 августа

Если в этот день ветер тихий, то осень будет солнечной.

Если ветер сильный, то очень будет пасмурной и дождливой.

Если день без ветра, то в сентябре выпадет мало осадков.

Если журавли летят на юг, то будет морозная середина октября.

Если птицы собираются отправляться в другое место, то зима придет поздно.

Если в этот день новолуние, то погода будет переменчивой.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.