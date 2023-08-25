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Что сделать 27 августа, чтобы не потерять деньги: старые приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
25 августа 2023, 15:30 обновлено 25 августа, 15:30
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Что нельзя делать 27 августа. Важные приметы и запреты, чтобы не ушла удача.
приметы, погода
Что нельзя делать 27 августа / фото: pexels

27 августа церковь почитает память Михея. В народном календаре - День Михея Тиховея. Он был автором одной из канонических ветхозаветных книг, именуемых малыми пророками. Он жил в Иудее в 8 веке до нашей эры.

Что можно делать 27 августа

  • В этот день можно устраивать свадьбы.
  • Молодые парни могут прийти к будущей невесте и посвататься.

Что нельзя делать 27 августа

1. Нельзя 27 августа кричать и ссориться. Это может привлечь неприятности и материальные потери.

2. Нельзя 27 августа шумно проводить время. Это может отпугнуть удачу.

видео дня

3. Нельзя 27 августа есть мясо, рыбу, яйца и молоко. В этот день заканчивается Успенский пост.

4. Нельзя 27 августа носить рваную и грязную одежду. Это касается незамужних девушек. Это может отсрочить вступление в брак.

Приметы 27 августа

  • Если в этот день ветер тихий, то осень будет солнечной.
  • Если ветер сильный, то очень будет пасмурной и дождливой.
  • Если день без ветра, то в сентябре выпадет мало осадков.
  • Если журавли летят на юг, то будет морозная середина октября.
  • Если птицы собираются отправляться в другое место, то зима придет поздно.
  • Если в этот день новолуние, то погода будет переменчивой.

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приметы
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