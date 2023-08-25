Что сделать 27 августа, чтобы не потерять деньги: старые приметы и запреты

Что нельзя делать 27 августа. Важные приметы и запреты, чтобы не ушла удача.
27 августа церковь почитает память Михея. В народном календаре - День Михея Тиховея. Он был автором одной из канонических ветхозаветных книг, именуемых малыми пророками. Он жил в Иудее в 8 веке до нашей эры.
Что можно делать 27 августа
- В этот день можно устраивать свадьбы.
- Молодые парни могут прийти к будущей невесте и посвататься.
Что нельзя делать 27 августа
1. Нельзя 27 августа кричать и ссориться. Это может привлечь неприятности и материальные потери.
2. Нельзя 27 августа шумно проводить время. Это может отпугнуть удачу.
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3. Нельзя 27 августа есть мясо, рыбу, яйца и молоко. В этот день заканчивается Успенский пост.
4. Нельзя 27 августа носить рваную и грязную одежду. Это касается незамужних девушек. Это может отсрочить вступление в брак.
Приметы 27 августа
- Если в этот день ветер тихий, то осень будет солнечной.
- Если ветер сильный, то очень будет пасмурной и дождливой.
- Если день без ветра, то в сентябре выпадет мало осадков.
- Если журавли летят на юг, то будет морозная середина октября.
- Если птицы собираются отправляться в другое место, то зима придет поздно.
- Если в этот день новолуние, то погода будет переменчивой.
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