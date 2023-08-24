Что сделать 26 августа, чтобы избавиться от бед и порчи: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 26 августа. Старые приметы и важные запреты уберегут душу от мучений.
26 августа церковь почитает память Святого Тихона. В народе его называют Тимофеем. Он жил во второй половине XVIII века. Он был архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, ректором Тверской семинарии и настоятелем монастыря.
Что можно делать 26 августа
- В этот день нужно отпустить все обиды. Предки верили, что если этого не сделать, то старые обиды будут тревожить душу до самой смерти.
- 26 августа нужно провести большую уборку в хозяйственных помещениях.
- В этот день нужно молиться "Страстной" иконе Божьей Матери. Предки просили о спасении от стихийных бедствий, недугов и порчи.
Что нельзя делать 26 августа
1. Нельзя 26 августа ругать и сквернословить. Это может притянуть в жизнь неприятности.
2. Нельзя 26 августа работать с растениями в саду или огороде. Такая работа не принесет много пользы.
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3. Нельзя 26 августа дарить и принимать в подарок полотенца. В народе считают, что это дурной знак.
Приметы 26 августа
- Если в этот день дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым.
- Если в этот день тихо и безветренно, то следующие дни будут ненастными.
- Если на березе появились желтые листья, то будут ранние заморозки.
- Если день жаркий, то зима будет морозной.
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