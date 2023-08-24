Что сделать 26 августа, чтобы избавиться от бед и порчи: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 26 августа. Старые приметы и важные запреты уберегут душу от мучений.

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Что нельзя делать 26 августа / фото: pexels

26 августа церковь почитает память Святого Тихона. В народе его называют Тимофеем. Он жил во второй половине XVIII века. Он был архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, ректором Тверской семинарии и настоятелем монастыря.

Что можно делать 26 августа

В этот день нужно отпустить все обиды. Предки верили, что если этого не сделать, то старые обиды будут тревожить душу до самой смерти.

26 августа нужно провести большую уборку в хозяйственных помещениях.

В этот день нужно молиться "Страстной" иконе Божьей Матери. Предки просили о спасении от стихийных бедствий, недугов и порчи.

Что нельзя делать 26 августа

1. Нельзя 26 августа ругать и сквернословить. Это может притянуть в жизнь неприятности.

2. Нельзя 26 августа работать с растениями в саду или огороде. Такая работа не принесет много пользы.

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3. Нельзя 26 августа дарить и принимать в подарок полотенца. В народе считают, что это дурной знак.

Приметы 26 августа

Если в этот день дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым.

Если в этот день тихо и безветренно, то следующие дни будут ненастными.

Если на березе появились желтые листья, то будут ранние заморозки.

Если день жаркий, то зима будет морозной.

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