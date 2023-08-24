УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Что сделать 26 августа, чтобы избавиться от бед и порчи: приметы и запреты дня

Ангелина Подвысоцкая
24 августа 2023, 16:35 обновлено 24 августа, 16:35
5
Что нельзя делать 26 августа. Старые приметы и важные запреты уберегут душу от мучений.
погоди, приметы
Что нельзя делать 26 августа / фото: pexels

26 августа церковь почитает память Святого Тихона. В народе его называют Тимофеем. Он жил во второй половине XVIII века. Он был архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, ректором Тверской семинарии и настоятелем монастыря.

Что можно делать 26 августа

  • В этот день нужно отпустить все обиды. Предки верили, что если этого не сделать, то старые обиды будут тревожить душу до самой смерти.
  • 26 августа нужно провести большую уборку в хозяйственных помещениях.
  • В этот день нужно молиться "Страстной" иконе Божьей Матери. Предки просили о спасении от стихийных бедствий, недугов и порчи.

Что нельзя делать 26 августа

1. Нельзя 26 августа ругать и сквернословить. Это может притянуть в жизнь неприятности.

2. Нельзя 26 августа работать с растениями в саду или огороде. Такая работа не принесет много пользы.

видео дня

3. Нельзя 26 августа дарить и принимать в подарок полотенца. В народе считают, что это дурной знак.

Приметы 26 августа

  • Если в этот день дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым.
  • Если в этот день тихо и безветренно, то следующие дни будут ненастными.
  • Если на березе появились желтые листья, то будут ранние заморозки.
  • Если день жаркий, то зима будет морозной.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

15:54 Украина
"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

15:41 Украина
Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в Крыму

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в Крыму

14:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:35

Что сделать 26 августа, чтобы избавиться от бед и порчи: приметы и запреты дня

16:12

Цветы - прошлый век: что подарить учителю на 1 сентября

16:06

Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков "Ту-22" осталось у россиян

16:04

Как ВСУ бьют корабли РФ морскими дронами: Буданов рассказал об оружии

15:54

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокПутин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок
15:42

День Ангела по церковному календарю: кто празднует именины в сентябре

15:41

"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

15:39

Байден поздравил Украину с Днем независимости и анонсировал новые санкции против РФ

15:30

Загадка для тех, у кого острый глаз: нужно найти "невидимую" сойку в горах

Реклама
15:05

Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтируют - СМИ

15:03

Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ

14:49

"Спасите, наш папа сошел с ума": дети Киркорова испугались странного поведения

14:45

Православный календарь на август 2023: важные церковные праздники

14:41

Взрывчатка в шасси, тела Пригожина и Уткина "опознали": в Сети узнали детали

14:34

Какие коты приносят деньги: три милых породы, перед которыми тяжело устоять

14:31

София Ротару открыто пожелала победы Украине над Россией

14:20

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в КрымуВидео

14:06

Вот это подарок: голливудские звезды поразили знанием украинского языкаВидео

13:59

Гороскоп на завтра 25 августа 2023: Льву – важное смс, Козерогу - непонимание

13:48

"Сползла по стене в слезах": Квиткова рассказала о диагнозе сына

Реклама
13:45

Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16 - СМИ

13:19

Узнают тайну отношений и получат работу: каким знакам зодиака повезет осенью

13:04

Ликвидация Пригожина – дерзкий поступок, Путин открыл ящик Пандоры – эксперт

12:37

"Использовать ценность нашего соседства": Лукашенко цинично "поздравил" украинцев с Днем независимости

12:28

Грозят серьезные проблемы: у Киркорова обнаружились миллионные долги в России

12:18

"Мина была в метре от ноги": Вакарчук рассказал, как Жадан спас его от смерти в Харькове

12:10

Как отстирать старые желтые пятна от пота: исчезнут на глазах

11:52

Не спим и держим рот открытым: путинистка Кудрявцева рассказала, что делать при атаке на Москву

11:40

Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина: эксперт назвал причину промедления

11:32

Эксперт пояснил, повлияет ли гибель Пригожина на позиции Лукашенко

11:12

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе ТарханкутВидео

11:07

Зачем опытные хозяйки моют пол з солью: 3 причины делать так же

11:00

Каждый пятый вертолет с самолетом: россияне угробили без боев 20% авиации - Newsweek

10:52

Favbet Foundation передал ВСУ двухосевой прицеп Agricom и партию FPV-дронов

10:37

Зеленский – об оружии Украины: потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту

10:28

Что на самом деле означает слово "наразі": языковед расставил точки над "і"

10:24

10 важных вещей для школы, которые родители забывают купить: проверь себя

10:17

Юрист развеял самые распространенные мифы о мобилизации: что нужно знать военнообязанным

09:47

ВСУ в Крыму уничтожили российский С-400, а на Херсонщине – три установки С-300

09:18

"Экипаж не знал, что происходит": Буданов раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8ФотоВидео

Реклама
09:10

Как украинцам правильно оформить субсидию и как не остаться без нее: ответ Минсоцполитики

09:06

Никаких возможностей договориться с Путиным нетмнение

08:18

"Абсолютно в любой точке мы можем достать противника": Буданов пригрозил оккупантам в Крыму

08:10

Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, ЧВК Вагнера "сдуется" – ISW

07:16

Самолет Пригожина сбила российская ПВО, Путин не берет пленных – Financial Times

06:32

РФ ударила по Днепру в День Независимости: есть "прилет"Фото

06:10

Украина наконец начала производить собственные минымнение

04:00

Церковный праздник 24 августа: что можно и нельзя делать на Феодора и Василия

03:30

Это варенье полюбит каждый: рецепт необычного лакомства к чаю

02:40

"Перестает существовать в моей жизни": Шоптенко высказалась про Винника

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять