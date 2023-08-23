Что сделать 25 августа, чтобы привлечь счастье: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 25 августа. Старые приметы и важные запреты уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 25 августа / фото: pexels

25 августа церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия. В народном календаре - Фотя Поветенный.

Также предки говорили, что это день Святого огня. Такое название связано со смертью мучеников в пламени.

Что можно делать 25 августа

В этот день можно заниматься уборкой нежилых помещений. Особенно это касается тех, где хранятся земледельческие орудия, дрова, корм. Если этого не сделать, то от хозяина может отвернуться удача.

Перед сном на 25 августа можно гадать. Под подушку молодые девушки могут положить носовой платок и ей приснится ее избранник.

Перед праздником молодые девушки должны сходить в церковь. Предки верили, что если этого не сделать, то девушка рискует не выйти замуж.

В этот день нужно сварить варенье из черемухи. Именно этим вы сможете притянуть к себе счастье.

Что нельзя делать 25 августа

1. Нельзя 25 августа утром выходить на улицу в легких вещах. Вы рискуете заболеть, болезнь может затянуться.

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2. Нельзя 25 августа употреблять алкоголь и посещать шумные компании. Этим вы можете притянуть к себе проблемы. Кроме того, алкоголь запрещен также и из-за Успенского поста.

3. Нельзя 25 августа злословить, скандалить и льстить. Это может спровоцировать появление серьезных неприятностей.

Приметы 25 августа

Если в этот день ранние заморозки и первый иней, то урожай озимых, лука и чеснока будет богатым.

Если утром большое количество росы, то погода будет ясной в ближайшую неделю.

Если небо ясное, то будет много грибов подберезовиков.

Если погода пасмурная, то бабье лето будет коротким.

Если лягушки долго квакают, то будет дождь.

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