Что сделать 25 августа, чтобы привлечь счастье: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 25 августа. Старые приметы и важные запреты уберегут от проблем.
25 августа церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия. В народном календаре - Фотя Поветенный.
Также предки говорили, что это день Святого огня. Такое название связано со смертью мучеников в пламени.
Что можно делать 25 августа
- В этот день можно заниматься уборкой нежилых помещений. Особенно это касается тех, где хранятся земледельческие орудия, дрова, корм. Если этого не сделать, то от хозяина может отвернуться удача.
- Перед сном на 25 августа можно гадать. Под подушку молодые девушки могут положить носовой платок и ей приснится ее избранник.
- Перед праздником молодые девушки должны сходить в церковь. Предки верили, что если этого не сделать, то девушка рискует не выйти замуж.
- В этот день нужно сварить варенье из черемухи. Именно этим вы сможете притянуть к себе счастье.
Что нельзя делать 25 августа
1. Нельзя 25 августа утром выходить на улицу в легких вещах. Вы рискуете заболеть, болезнь может затянуться.
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2. Нельзя 25 августа употреблять алкоголь и посещать шумные компании. Этим вы можете притянуть к себе проблемы. Кроме того, алкоголь запрещен также и из-за Успенского поста.
3. Нельзя 25 августа злословить, скандалить и льстить. Это может спровоцировать появление серьезных неприятностей.
Приметы 25 августа
- Если в этот день ранние заморозки и первый иней, то урожай озимых, лука и чеснока будет богатым.
- Если утром большое количество росы, то погода будет ясной в ближайшую неделю.
- Если небо ясное, то будет много грибов подберезовиков.
- Если погода пасмурная, то бабье лето будет коротким.
- Если лягушки долго квакают, то будет дождь.
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