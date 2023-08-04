Что сделать 6 августа, чтобы денег стало больше: интересные приметы и запреты

Что нельзя делать 6 августа. Важные приметы и запреты, которые принесут удачу.

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Что нельзя делать 6 августа / фото: pexels

6 августа церковь почитает память преподобных Бориса и Глеба, которых считали чудотворцами-целителями. Борис и Глеб были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В 1015 году они были убиты старшим братом Святополком во время борьбы за власть.

В народе верили, что к этому дню поспевал хлеб. Из уважения к преподобным люди старались не выходить в поле и не браться за полевые работы.

Что можно делать 6 августа

В этот день можно ходить в гости и принимать гостей. Люди радуются этому дню и накрывают красивые столы.

6 августа нужно пересчитать все деньги. Делать это нужно до восхода солнце и тогда накоплений вдвое станет больше.

Можно испечь пирог. Предки считали, что это угощение символ благополучия и счастья.

Это отличный день для создания семьи. Считается, что супругу, создавшие семью 6 августа, будут самыми счастливыми и любящими людьми.

Что нельзя делать 6 августа

1. Нельзя 6 августа работать и убирать в доме. Считается, что рубка дерева может привести к конфликтам в семье, а уборка дома лишит достатка.

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2. Нельзя 6 августа смотреть в глаза прохожим. Так вы можете случайно сглазить прохожего. Лучше смотреть вниз даже когда здороваетесь.

3. Нельзя 6 августа спать правом боку. Предки верили, что это может привести к бедам в семье.

4. Нельзя 6 августа пользоваться старыми расческами. Это касается незамужних девушек. Считается, что подобное может оставить девушку без избранника.

Приметы 6 августа

Если птицы летят низко, то будет дождь.

Если мух на улице много, то день будет солнечным.

Если рома не просыхает до обеда, то будет гроза.

Если день дождливый, то зима будет снежной.

Если день солнечный, то зима будет суровой и морозной.

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