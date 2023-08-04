Что сделать 6 августа, чтобы денег стало больше: интересные приметы и запреты

6 августа церковь почитает память преподобных Бориса и Глеба, которых считали чудотворцами-целителями. Борис и Глеб были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В 1015 году они были убиты старшим братом Святополком во время борьбы за власть.
В народе верили, что к этому дню поспевал хлеб. Из уважения к преподобным люди старались не выходить в поле и не браться за полевые работы.
Что можно делать 6 августа
- В этот день можно ходить в гости и принимать гостей. Люди радуются этому дню и накрывают красивые столы.
- 6 августа нужно пересчитать все деньги. Делать это нужно до восхода солнце и тогда накоплений вдвое станет больше.
- Можно испечь пирог. Предки считали, что это угощение символ благополучия и счастья.
- Это отличный день для создания семьи. Считается, что супругу, создавшие семью 6 августа, будут самыми счастливыми и любящими людьми.
Что нельзя делать 6 августа
1. Нельзя 6 августа работать и убирать в доме. Считается, что рубка дерева может привести к конфликтам в семье, а уборка дома лишит достатка.
2. Нельзя 6 августа смотреть в глаза прохожим. Так вы можете случайно сглазить прохожего. Лучше смотреть вниз даже когда здороваетесь.
3. Нельзя 6 августа спать правом боку. Предки верили, что это может привести к бедам в семье.
4. Нельзя 6 августа пользоваться старыми расческами. Это касается незамужних девушек. Считается, что подобное может оставить девушку без избранника.
Приметы 6 августа
- Если птицы летят низко, то будет дождь.
- Если мух на улице много, то день будет солнечным.
- Если рома не просыхает до обеда, то будет гроза.
- Если день дождливый, то зима будет снежной.
- Если день солнечный, то зима будет суровой и морозной.
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