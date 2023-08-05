Что надеть 7 августа, чтобы удача преследовала весь год: приметы и запреты

Что нельзя делать 7 августа. Старые приметы и запреты спасут от негативной энергии.

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Что нельзя делать 7 августа / фото: pexels

7 августа церковь почитает память великой девы Анны - матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Хреста. В народном календаре - день Анны Летней. Анна Галилейская была дочерью Вифлеемского священника.

В браке с супругом не имели детей, но однажды им явился ангел и возвестил о скором рождении дочери. Спустя время на свет появилась девочка, которую назвали Марией.

Предки считали, что зима будет суровой и морозной, если этот день будет холодным.

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Что можно делать 7 августа

В этот день предки собирали новый урожай и делали заготовки на зиму.

7 августа является отличным днем для свадьбы. Если узаконить брак в этот день, то он будет очень крепким и счастливым.

Рожденные в этот день люди будут самыми счастливыми.

Что нельзя делать 7 августа

1. Нельзя 7 августа ругаться. Это принесет много бед.

2. Нельзя 7 августа сидеть без дела. Также не стоит врать близким.

3. Нельзя 7 августа пускать в дом мало знакомых людей. Они могут принести в дом плохую энергетику.

4. Нельзя 7 августа отказывать в помощи. Если поможете нуждающимся, то судьба вас отблагодарит.

5. Нельзя 7 августа есть мясные блюда. Считается, что тогда будут проблемы с животом. Лучшим блюдом в этот день будет картошка с грибами.

6. Нельзя 7 августа надевать темную одежду. В народе верили, что наряды должны быть светлыми и тогда удача будет с вами весь год.

Приметы 7 августа

Если на деревьях много желудей, то зима будет теплой.

Если аисты собираются в стаи, то зима будет ранней и холодной.

Если на окнах иней, то заморозки начнутся в октябре.

Если утренняя роса замерзла, то зима будет суровой.

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