УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Что надеть 7 августа, чтобы удача преследовала весь год: приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
5 августа 2023, 18:14 обновлено 5 августа, 18:16
99
Что нельзя делать 7 августа. Старые приметы и запреты спасут от негативной энергии.
лето, приметы
Что нельзя делать 7 августа / фото: pexels

7 августа церковь почитает память великой девы Анны - матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Хреста. В народном календаре - день Анны Летней. Анна Галилейская была дочерью Вифлеемского священника.

В браке с супругом не имели детей, но однажды им явился ангел и возвестил о скором рождении дочери. Спустя время на свет появилась девочка, которую назвали Марией.

Предки считали, что зима будет суровой и морозной, если этот день будет холодным.

видео дня

Что можно делать 7 августа

  • В этот день предки собирали новый урожай и делали заготовки на зиму.
  • 7 августа является отличным днем для свадьбы. Если узаконить брак в этот день, то он будет очень крепким и счастливым.
  • Рожденные в этот день люди будут самыми счастливыми.

Что нельзя делать 7 августа

1. Нельзя 7 августа ругаться. Это принесет много бед.

2. Нельзя 7 августа сидеть без дела. Также не стоит врать близким.

3. Нельзя 7 августа пускать в дом мало знакомых людей. Они могут принести в дом плохую энергетику.

4. Нельзя 7 августа отказывать в помощи. Если поможете нуждающимся, то судьба вас отблагодарит.

5. Нельзя 7 августа есть мясные блюда. Считается, что тогда будут проблемы с животом. Лучшим блюдом в этот день будет картошка с грибами.

6. Нельзя 7 августа надевать темную одежду. В народе верили, что наряды должны быть светлыми и тогда удача будет с вами весь год.

Приметы 7 августа

  • Если на деревьях много желудей, то зима будет теплой.
  • Если аисты собираются в стаи, то зима будет ранней и холодной.
  • Если на окнах иней, то заморозки начнутся в октябре.
  • Если утренняя роса замерзла, то зима будет суровой.

Вас также заинтересует:

приметы
Реклама

Главное за день

РФ атаковала Украину ракетами: в Запорожье прогремели мощные взрывы

РФ атаковала Украину ракетами: в Запорожье прогремели мощные взрывы

18:30 Украина
Отопительный сезон в Украине под угрозой, РФ сильно повредила ТЭС и ТЭЦ – НКРЭКУ

Отопительный сезон в Украине под угрозой, РФ сильно повредила ТЭС и ТЭЦ – НКРЭКУ

16:24 Украина
Потери оккупантов станут тяжелее: Данилов анонсировал "подарки" для россиян

Потери оккупантов станут тяжелее: Данилов анонсировал "подарки" для россиян

13:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:30

РФ атаковала Украину ракетами: в Запорожье прогремели мощные взрывы

18:14

Что надеть 7 августа, чтобы удача преследовала весь год: приметы и запреты

18:14

Позитив пояснил, почему они с Дорофеевой закрыли "Время и стекло"

17:27

"Уничтожается нация, история, культура": Ада Роговцева мощно прошлась по россиянам

17:15

"Они нелюди": россияне жестко затравили фехтовальщицу Ольгу Харлан

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
16:42

"Все говорили - это невозможно": в Сети растрогались историей раненого бойца ВСУ и его собаки

16:24

Надоедливые мухи и мошкара уйдут навсегда: как самому сделать ловушку для насекомых

16:24

Отопительный сезон в Украине под угрозой, РФ сильно повредила ТЭС и ТЭЦ – НКРЭКУ

16:22

Тела мужа и трех детей не нашли: в Грузии оползень унес жизнь украинки

Реклама
16:03

Восхитительная намазка из огурцов: бомбезный рецепт овощной икры из 2 ингредиентов

15:35

До конца августа пройти проверку: кто из украинцев может остаться без пенсии.

15:32

"Он поразил меня": Коля Серга осудил Влада Яму из-за влияния хореографа

15:02

Несгибаемая: Мадонна вернулась к подготовке всемирных гастролей

14:45

Кошелек всегда будет пуст: 3 растения, которые выгоняют из дома деньги

14:41

Головоломка, которая сводит с ума: надо за 10 секунд умудриться найти трех котов

14:34

Ударил почти 8-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

14:34

Назло хейтерам: Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе

13:48

Потери оккупантов станут тяжелее: Данилов анонсировал "подарки" для россиян

13:41

Что делать если чернеют плоды помидор: рецепт наших бабушек для хорошего урожая

13:40

В Саудовской Аравии Украина сделает новый рывок, чтобы ослабить РФ - NYT

Реклама
13:12

Умер звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис

12:59

ГУР – об атаках на корабли России: Черноморский флот уязвим, врагу опасно везде

12:43

Макияж для женщин 50+: пошаговое нанесение косметики для омоложения лицаВидео

12:38

США выйдут из НАТО, если Трамп победит на выборах - экс-посол ООН

12:10

Даша Кацурина "без верха" показала нежные объятия Дантеса

11:56

Атака на судно в Новороссийске поставила под угрозу экспорт нефти РФ - Financial Times

11:18

ВСУ наступают на юге, враг выстроил редуты длиной от 10 до 40 км – генерал

11:08

В РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров"

10:59

Нужны только кабачки и рис: приготовьте такой рецепт за 10 минут, ахнут все

10:22

Украину накроет "египетская жара": чего ждать от погоды на выходных и когда похолодание

09:56

В Новороссийске "окунули" корабль РФ: пропагандисты "наехали" на Минобороны – ISW

08:54

"Сложная и трудная работа": Данилов оценил вероятность возврата ядерного оружия

08:49

В Сети появились кадры атаки морским дроном танкера SIG в Керченском проливеВидео

08:13

Гороскоп на завтра 6 августа 2023: Козерогам - болезни, у Рыб зашуршит в кармане

07:55

У судна – пробоина: в Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкерВидео

07:05

Загадка для самых хитрых: нужно найти собаку в "царстве кошек"

06:30

В чем главный риск синдрома усталости от войны для Украины?мнение

06:25

Как сказать на украинском "встречают по одежке": языковед назвал мелодичный аналогВидео

05:30

Как сделать так, чтобы Wi-Fi ловил дальше: простые и эффективные способы

04:37

Какой сегодня праздник 5 августа: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
03:45

"Есть риск потери территорий": эксперт назвал 3 сценария завершения войны в Украине

02:40

Огрызко спрогнозировал, велик ли шанс у Украину скоро получить приглашение в НАТО

02:05

"У даний момент" – неправильно: Авраменко указал на серьезную ошибку

04 августа, пятница
23:52

Данилов откровенно ответил, может ли Украина снова стать ядерным государством

23:00

Поблагодарил СБУ за возвращение войны обратно в РФ: Зеленский заинтриговал заявлением

22:50

С 2017 года Польша готовится к наступлению РФ: Самусь раскрыл подробностиВидео

22:01

Подчиненные Минфину налоговая и таможня причастны к 140 млн долл. убытков бюджету – ЦПК

21:39

ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на юге – МинобороныВидео

21:07

Коллаборанты в Крыму уже готовы к "жесту доброй воли" - Гуменюк

20:55

Макс Барских перевыпустил свой главный суперхит "Туманы"

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять