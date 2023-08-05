Что надеть 7 августа, чтобы удача преследовала весь год: приметы и запреты

7 августа церковь почитает память великой девы Анны - матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Хреста. В народном календаре - день Анны Летней. Анна Галилейская была дочерью Вифлеемского священника.
В браке с супругом не имели детей, но однажды им явился ангел и возвестил о скором рождении дочери. Спустя время на свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Предки считали, что зима будет суровой и морозной, если этот день будет холодным.
Что можно делать 7 августа
- В этот день предки собирали новый урожай и делали заготовки на зиму.
- 7 августа является отличным днем для свадьбы. Если узаконить брак в этот день, то он будет очень крепким и счастливым.
- Рожденные в этот день люди будут самыми счастливыми.
Что нельзя делать 7 августа
1. Нельзя 7 августа ругаться. Это принесет много бед.
2. Нельзя 7 августа сидеть без дела. Также не стоит врать близким.
3. Нельзя 7 августа пускать в дом мало знакомых людей. Они могут принести в дом плохую энергетику.
4. Нельзя 7 августа отказывать в помощи. Если поможете нуждающимся, то судьба вас отблагодарит.
5. Нельзя 7 августа есть мясные блюда. Считается, что тогда будут проблемы с животом. Лучшим блюдом в этот день будет картошка с грибами.
6. Нельзя 7 августа надевать темную одежду. В народе верили, что наряды должны быть светлыми и тогда удача будет с вами весь год.
Приметы 7 августа
- Если на деревьях много желудей, то зима будет теплой.
- Если аисты собираются в стаи, то зима будет ранней и холодной.
- Если на окнах иней, то заморозки начнутся в октябре.
- Если утренняя роса замерзла, то зима будет суровой.
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