Что нужно сделать 8 августа, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты

Что нельзя делать 8 августа. Приметы и запреты, которые привлекут удачу и счастье.

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Что нельзя делать 8 августа / фото: pexels

8 августа церковь почитает память мученика Ермолая Никомидского. В народном календаре - Ермолаев день. Считается, что он жил в конце ІІІ века в Никомидии. Он проповедовал христианство среди язычников несмотря на гонения против христианской веры.

Также известно, что Ермолай обучал врачеванию Пантелеймона. Позже этого ученика схватили и под пытками узнали, где живут другие христиане - Ермолай, Ермип и Ермократ. Их всех обезглавили.

Что можно делать 8 августа

В этот день предки ходили в поле или лес. Делали это на рассвете и собирали целебные травы, пока на них еще остается утренняя роса.

8 августа принято выходить на улицу босым. Капли воды на траве считались лечебными.

Также нужно собирать поспевшие яблоки. Однако есть их не стоит, нужно отложить их до Яблочного спаса. Из них можно делать заготовки на зиму - джемы, компоты и варенье.

8 августа первый сорванный с дерева плод нужно спрятать от глаз. Считается, что такое принесенное яблоко привлечет в семью счастье.

Что нельзя делать 8 августа

1. Нельзя 8 августа работать. Это касается женщин. Им можно выполнять только домашние дела.

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2. Нельзя 8 августа давать рабочие инструменты. Это может принести в дом беду и несчастье.

3. Нельзя 8 августа ругаться. Считается, что нецензурные выражения могут привлечь неудачу и семейные проблемы.

4. Нельзя 8 августа ходить на рыбалку и охоту. Предки верили, что Бог может разгневаться из-за того, что вы убиваете дичь или рыбу.

5. Нельзя 8 августа заниматься рукоделием. Считается, что женщины могут потерять свое женское счастье.

Приметы 8 августа

Если ваше имя начинается на букву Е, то вас весь день будет преследовать удача.

Если липы пожелтели, то осень будет ранней.

Если уличная кошка подошла к вам и легла рядом, то у вас будет богатство и удача.

Если кукушка кукует ранним утром, то осень будет теплой.

Если вечерний закат багряного цвета, то будет дождь.

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