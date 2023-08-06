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Что нужно сделать 8 августа, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
6 августа 2023, 17:47 обновлено 6 августа, 18:11
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Что нельзя делать 8 августа. Приметы и запреты, которые привлекут удачу и счастье.
приметы, погода
Что нельзя делать 8 августа / фото: pexels

8 августа церковь почитает память мученика Ермолая Никомидского. В народном календаре - Ермолаев день. Считается, что он жил в конце ІІІ века в Никомидии. Он проповедовал христианство среди язычников несмотря на гонения против христианской веры.

Также известно, что Ермолай обучал врачеванию Пантелеймона. Позже этого ученика схватили и под пытками узнали, где живут другие христиане - Ермолай, Ермип и Ермократ. Их всех обезглавили.

Что можно делать 8 августа

  • В этот день предки ходили в поле или лес. Делали это на рассвете и собирали целебные травы, пока на них еще остается утренняя роса.
  • 8 августа принято выходить на улицу босым. Капли воды на траве считались лечебными.
  • Также нужно собирать поспевшие яблоки. Однако есть их не стоит, нужно отложить их до Яблочного спаса. Из них можно делать заготовки на зиму - джемы, компоты и варенье.
  • 8 августа первый сорванный с дерева плод нужно спрятать от глаз. Считается, что такое принесенное яблоко привлечет в семью счастье.

Что нельзя делать 8 августа

1. Нельзя 8 августа работать. Это касается женщин. Им можно выполнять только домашние дела.

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2. Нельзя 8 августа давать рабочие инструменты. Это может принести в дом беду и несчастье.

3. Нельзя 8 августа ругаться. Считается, что нецензурные выражения могут привлечь неудачу и семейные проблемы.

4. Нельзя 8 августа ходить на рыбалку и охоту. Предки верили, что Бог может разгневаться из-за того, что вы убиваете дичь или рыбу.

5. Нельзя 8 августа заниматься рукоделием. Считается, что женщины могут потерять свое женское счастье.

Приметы 8 августа

  • Если ваше имя начинается на букву Е, то вас весь день будет преследовать удача.
  • Если липы пожелтели, то осень будет ранней.
  • Если уличная кошка подошла к вам и легла рядом, то у вас будет богатство и удача.
  • Если кукушка кукует ранним утром, то осень будет теплой.
  • Если вечерний закат багряного цвета, то будет дождь.

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