Что нужно сделать 8 августа, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты

8 августа церковь почитает память мученика Ермолая Никомидского. В народном календаре - Ермолаев день. Считается, что он жил в конце ІІІ века в Никомидии. Он проповедовал христианство среди язычников несмотря на гонения против христианской веры.
Также известно, что Ермолай обучал врачеванию Пантелеймона. Позже этого ученика схватили и под пытками узнали, где живут другие христиане - Ермолай, Ермип и Ермократ. Их всех обезглавили.
Что можно делать 8 августа
- В этот день предки ходили в поле или лес. Делали это на рассвете и собирали целебные травы, пока на них еще остается утренняя роса.
- 8 августа принято выходить на улицу босым. Капли воды на траве считались лечебными.
- Также нужно собирать поспевшие яблоки. Однако есть их не стоит, нужно отложить их до Яблочного спаса. Из них можно делать заготовки на зиму - джемы, компоты и варенье.
- 8 августа первый сорванный с дерева плод нужно спрятать от глаз. Считается, что такое принесенное яблоко привлечет в семью счастье.
Что нельзя делать 8 августа
1. Нельзя 8 августа работать. Это касается женщин. Им можно выполнять только домашние дела.
2. Нельзя 8 августа давать рабочие инструменты. Это может принести в дом беду и несчастье.
3. Нельзя 8 августа ругаться. Считается, что нецензурные выражения могут привлечь неудачу и семейные проблемы.
4. Нельзя 8 августа ходить на рыбалку и охоту. Предки верили, что Бог может разгневаться из-за того, что вы убиваете дичь или рыбу.
5. Нельзя 8 августа заниматься рукоделием. Считается, что женщины могут потерять свое женское счастье.
Приметы 8 августа
- Если ваше имя начинается на букву Е, то вас весь день будет преследовать удача.
- Если липы пожелтели, то осень будет ранней.
- Если уличная кошка подошла к вам и легла рядом, то у вас будет богатство и удача.
- Если кукушка кукует ранним утром, то осень будет теплой.
- Если вечерний закат багряного цвета, то будет дождь.
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