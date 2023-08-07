Что нельзя делать с кошельком 9 августа, чтобы не привлечь бедность: приметы дня

Что нужно сделать 9 августа. Приметы и запреты, которые привлекут в дом удачу и достаток.

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Что нельзя делать 9 августа / фото: pexels

9 августа церковь почитает память святого Пантелеймона. В народном календаре - день Пантелеймона Целителя. Считается, что в свое время он вылечил безнадежно больного ребенка своими молитвами. После этого Пантелеймона прозвали Целителем.

По сей день люди обращаются к Пантелеймону со своими молитвами и просьбами о здоровье. Даже воины просили святого, чтобы тот защитил их от врагов.

Что можно делать 9 августа

В этот день нужно собирать лечебные травы. Предки входили именно в этот день и им все время счастливилось найти самые редкие травы.

9 августа можно готовить блюда из капусты. Этими блюдами стоит угостить даже нищих и малоимущих. Тогда в ваш дом точно придет успех.

Дом в этот день нужно украсить подсолнухами. Считается, что они притянут изобилие и достаток.

9 августа является благоприятным днем для путешествий.

Что нельзя делать 9 августа

1. Нельзя 9 августа работать. Это запрет касается работ в поле и огородах.

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2. Нельзя 9 августа гадать. Если нарушить это правило, то могут начаться проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 9 августа пересчитывать монеты в кошельке. Предки считали, что это может притянуть бедность.

4. Нельзя 9 августа отказывать в помощи. Это может притянуть к вам неудачу.

Приметы 9 августа

Если жуки летят низко над землей, то погода будет теплой.

Если утки кричат громко, то будет горе.

Если кузнечики стрекочут громко, то погода будет сухой.

Если в капусте спрятался заяц, то будет прибыль.

Если поют соловьи, то погода будет дождливой.

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