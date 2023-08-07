Что нельзя делать с кошельком 9 августа, чтобы не привлечь бедность: приметы дня

9 августа церковь почитает память святого Пантелеймона. В народном календаре - день Пантелеймона Целителя. Считается, что в свое время он вылечил безнадежно больного ребенка своими молитвами. После этого Пантелеймона прозвали Целителем.
По сей день люди обращаются к Пантелеймону со своими молитвами и просьбами о здоровье. Даже воины просили святого, чтобы тот защитил их от врагов.
Что можно делать 9 августа
- В этот день нужно собирать лечебные травы. Предки входили именно в этот день и им все время счастливилось найти самые редкие травы.
- 9 августа можно готовить блюда из капусты. Этими блюдами стоит угостить даже нищих и малоимущих. Тогда в ваш дом точно придет успех.
- Дом в этот день нужно украсить подсолнухами. Считается, что они притянут изобилие и достаток.
- 9 августа является благоприятным днем для путешествий.
Что нельзя делать 9 августа
1. Нельзя 9 августа работать. Это запрет касается работ в поле и огородах.
2. Нельзя 9 августа гадать. Если нарушить это правило, то могут начаться проблемы со здоровьем.
3. Нельзя 9 августа пересчитывать монеты в кошельке. Предки считали, что это может притянуть бедность.
4. Нельзя 9 августа отказывать в помощи. Это может притянуть к вам неудачу.
Приметы 9 августа
- Если жуки летят низко над землей, то погода будет теплой.
- Если утки кричат громко, то будет горе.
- Если кузнечики стрекочут громко, то погода будет сухой.
- Если в капусте спрятался заяц, то будет прибыль.
- Если поют соловьи, то погода будет дождливой.
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